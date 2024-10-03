中央政府總預算案 明再叩關院會

明年度中央政府總預算案，明天將再度叩關院會。（資料照）

2024/10/03 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕明年度中央政府總預算案在立法院闖關露曙光，程序委員會一日未達共識，全案送四日院會處理，藍營要求行政單位應溝通原民禁伐補償預算。民進黨團昨表示，立院上會期修法膨脹行政部門預算，這有適法性與合理性問題，且照顧原民預算漲幅不僅高於其他部會、金額更創史上新高，盼在野黨能看到政府善意。

國民黨團、民眾黨團以「未編足禁伐補償及公糧收購」等預算為由，於九月廿日院會將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，接著在九月廿四日程委會將總預算案「暫緩列案」。依程委會本月一日的議程安排，總預算案明天將再度叩關院會。

請繼續往下閱讀...

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，總預算本來就有營業基金和非營業基金，若原民會可用基金預算編足禁伐補償的六萬元，她個人認為是一種解決方式，但須詢問原住民立委，「如果他們能接受，我們當然就沒意見」，盼行政單位盡速完成溝通。

關於補償經費，原民會副主委谷縱．喀勒芳安日前在立法院總質詢時說明，基金管理辦法支出包括禁伐補償，可用原住民發展基金廿億元支應。民進黨籍原住民立委陳瑩也說，禁伐補償發放方式是將編列的公務預算匯入基金，再由基金統一支出，足以支付明年度核發每公頃六萬元補償。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，希望朝野不設前提，一起解決問題，各種方案皆可談。原民禁伐補償條例上會期以修法方式倍增膨脹預算，在適法性與合理性上大有問題，不可能照在野黨所稱「依法編列」；且行政部門已將現行三萬元補償增至四萬元，這是遵從當初審查法案時的可行性評估，盼藍白能看到這項善意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法