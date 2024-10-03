監察院管制冷氣、電梯！藍白聯手凍水電費預算 汪浩轟「雞鳴狗盜」

監察院。（資料照）

2024/10/03 08:10

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院113年度預算中，水電費遭立法院凍結100萬元，因而自上週起啟動節電措施，包括28度冷氣只開到下午3時、電梯管制等，防止電費無著落。作家汪浩昨（3）怒批，「國民黨在立法院做這種雞鳴狗盜之事，實在丟臉」。

立法院司法及法制委員會去（2023）年審查監察院113年度預算案時，將「一般行政」下「水電費」凍結100萬元，待向委員會提出書面報告後始得動支。監院已於今（2024）年7月11日提出書面報告，然而又被民眾黨立法院黨團提案改交審查，因此仍未能解凍。

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對此，汪浩昨批評，「國民黨（在）立法院做這種雞鳴狗盜之事，實在丟臉」。他說，（監察院長）陳菊「住穿國民黨牢底都不怕，會怕你停電梯停空調嗎」？

據了解，監院遂自上週起啟動節電措施，包括28度冷氣只從上午10時開到下午3時、辦公大樓電梯也有一台暫停運轉。記者自上週起至本週二（1）颱風山陀兒逼近前，數度到訪監院新聞記者室，午後窗外仍是30度以上高溫，體感確實悶熱，也頻被行政人員關心提醒開窗、開電扇通風。

監察院廳舍美輪美奐，原身為日治時期文藝復興式的台北州廳，目前登記為我國國定古蹟，平常不僅受理民眾陳情，也開放民眾參觀並附設免費導覽，也時有新婚夫妻登記拍攝婚紗照。

監察院作為國家最高監察及人權機關，常有外國官員、賓客到訪，可謂人權外交的門面；外界有時誤解院內僅有20幾名監委，但實際上委職員工約500人，平時兢業於協助政治獻金、財產申報查核，以及全國公務機關、人員等調查、糾正、糾舉、彈劾案件等業務，近期大案如京華城案、超思蛋案等。如今院級機關竟連水電費都可能繳不出來，受影響的恐怕是全民。

監院秘書長李俊俋近日受訪時指出，監察院每年水電費預算編列約900萬元，係因許多機器、管線老舊，比較耗電，每個月電費都超過100萬元。

李俊俋強調，監院截至今年9月已節電9萬度，但預算本就不足，隨電費調漲還是不夠，今年還有3個月要撐，預算本就不足，為防止水電費繳不出來，只好提出管制措施，「同仁叫苦連天」，未來會視情況調整。

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