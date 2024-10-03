藝人賀中國國慶挨轟 胡采蘋：承受相應代價「再正常不過」

10月1日是中國國慶日，許多靠攏中國市場的台灣藝人爭相轉發中共官媒「國慶文」，包含剛與中國經紀公司簽約的金馬影帝吳慷仁（見圖）。（資料照）

2024/10/03 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日是中國國慶日，許多靠攏中國市場的台灣藝人爭相轉發中共官媒「國慶文」，包含剛與中國經紀公司簽約的金馬影帝吳慷仁，以及曾聲援過台灣的太陽花運動、香港雨傘革命的創作歌手安溥。對此財經網美「Emmy」胡采蘋發文直言，藝人也不用反過來指責這個社會對你多嚴厲，「你要稱他為祖國，你會得到你想要的，但是你也要承受相應的代價，這難道不是再正常不過的道理了嗎？」

胡采蘋在臉書發文指出，藝人祝賀祖國國慶這招搞了幾年，對台灣一點統戰效果也沒有，為什麼還要繼續搞這些呢，因為阿共拿台灣一點辦法也沒有。她表示這幾年台灣的國際地位越來越高，外國路人本來不了解情況的都開始關心，以前外媒講到台灣就是地震颱風和中國不開心，現在連央行打房都在報。

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胡采蘋指出，台灣內部縱然意見分歧，但是在重大表態的時候，也都能做出跟阿共所期望的相反決定，台灣議題對阿共來說就是越來越失控。在這種情況下中國只能維持對內的尊嚴，至少在國內還是要嘴硬逞威風的。「那要如何營造出一種台灣還是心向祖國的假象呢？那當然就是靠具備流量和粉絲的台灣藝人聯手欺騙，藝人本來就自帶傳播能量，是最好的傳播素材」。

胡采蘋表示，「只要這些台灣藝人也幫忙說謊，阿共就可以把問題全部推到民進黨塔綠斑斑身上，宣稱其實台灣人還是心向祖國，你看台灣藝人都愛錦繡中華新中國，只有民進黨是壞人」、「這麼做就可以迴避真正的核心問題，也就是台灣的政治決定是經過一個全民共識的合法程序，比你阿共的合法性高到不知道哪裡去，事實上就是台灣多數人都不認同不喜歡你」。

胡采蘋也指出，藝人也不用反過來指責這個社會對你多嚴厲，並舉當初中國對日抗戰時期為例，當時「梅蘭芳（中國近代京劇表演藝術家）是取消一切演藝活動的，這個社會對你並沒有特別嚴厲，在中國社會他們也是這樣的標準」。

胡采蘋直言「面對一個天天軍機繞台、在國際上打壓台灣、摧毀香港、搞新疆集中營的國家，你要稱他為祖國，你會得到你想要的，但是你也要承受相應的代價，這難道不是再正常不過的道理了嗎？」

10月1日是中國國慶日，許多靠攏中國市場的台灣藝人爭相轉發中共官媒「國慶文」，包含曾聲援過台灣的太陽花運動、香港雨傘革命的創作歌手安溥（見圖）。（資料照，聯成娛樂提供）

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