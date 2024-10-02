台灣若加入CPTPP 林佳龍：有助會員國產業升級

外交部長林佳龍今天在「促進供應鏈韌性，CPTPP 應有思維與策略」國際研討會表示，台灣加入CPTPP將有助於擴大這個平台的經貿影響力。（圖由行政院經貿辦提供）

2024/10/02 11:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕外交部長林佳龍今（2）日表示，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是政府優先政策與目標，呼籲CPTPP審查時，能排除政治考量。而台灣加入CPTPP將有助擴大這個平台的經貿影響力，也有助於其會員國產業升級，期盼能盡快與台灣啟動雙邊諮商，並成立工作小組審查台灣的入會申請。

中華經濟研究院、行政院經貿辦今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP 應有思維與策略」國際研討會，由於颱風假的關係，研討會改採線上直播方式舉行。

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林佳龍致詞時指出，威權國家透過經濟脅迫方式，達成其政治目標。這樣的挑戰也促使美國、歐盟及其他志同道合的國家與夥伴，共同優先關注供應鏈分散風險及多樣化的議題，也希望能減少對於中國過度依賴，並採行增進經濟韌性及安全的政策。

林佳龍說，台灣的半導體產業在研發方面領先全球，系統整合、研發及製造都是台灣的強項。在ICT產品製造方面，台灣也是全球的要角。這也就是為什麼台灣必須扮演重要的角色，來維持亞太地區的經濟安全，並且維持全球供應鏈的穩健。

林佳龍強調，去年台灣在全球的出口金額方面排名全球第16名，在總貿易方面是全球第19名，總額是7840億美元。從經貿表現，顯示台灣有能力能為全球貿易體系做出具體實質貢獻。而台灣加入WTO已超過22年，一直落實國際承諾。

林佳龍也提到，台灣除打造頂尖的半導體產業供應鏈外，在進行淨零碳排及數位轉型雙軸轉型也已有許多具體成果，台灣去年底再生能源裝置容量已達到17.9GW較2016年增加8倍，在數位轉型則有非常多自動化及製造業解決方案，台灣若可以加入CPTPP，將有助會員國加速其工業升級，並協助所有會員邁向產業升級的道路。

中經院長連賢明說，CPTPP是目前最先進的貿易自由化的協定之一，共有12個經濟體，佔全球GDP的15％，CPTPP在促進全球自由貿易方面可以說是扮演重要角色，台灣位處亞太地區核心，是全球供應鏈相當重要的一環。行政院政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮也說，台灣經濟表現強勁、GDP在CPTPP成員中規模為第6大，必須與他國合作，才能因應各種挑戰。

中華經濟研究院、行政院經貿辦今天舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP 應有思維與策略」國際研討會。（圖由行政院經貿辦提供）

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