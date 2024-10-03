國民黨擬「獵殺20綠委」名單 吳靜怡：到時候縣市首長選戰被翻轉

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2024/10/03 09:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體披露國民黨為了反制「大罷免潮」，研擬獵殺20位民進黨立委」名單反制，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、黃捷、許智傑等人也被列在名單上。對此媒體人吳靜怡表示，國民黨會不會一不小心「獵殺不成，反成庇佑」？到時候，被翻轉的就是縣市首長的選戰了。

吳靜怡在臉書PO文表示，國民黨立法院一心只想搞政治手段，會不會一不小心「獵殺不成，反成庇佑」？目前公布殲綠20人名單有：吳思瑤、吳沛億、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、郭國文、李柏毅、李昆澤、黃捷、許智傑、陳秀賢、黃秀芳、陳素月、劉建國、陳冠廷、徐富葵、楊曜、王美惠，國民黨洋洋灑灑的列下名單，但不難發現，毫無任何組織戰術可言，而且缺乏民意基礎的策略，頂多淪為一日新聞和笑柄罷了。

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吳靜怡指出，如果國民黨依舊相信柯文哲靠一堆網軍出征毀壞人設的手段，那麼就忘記，那些試圖傷害別人的人，往往會傷害到自己，如果獵殺變成反獵殺，失敗的政治攻擊可能讓被攻擊者塑造成受害者，反而加強了支持者對這些被攻擊者的同情心，失敗的攻擊可能導致形勢逆轉，使得被攻擊者在選舉或政治對抗中占據更有利的位置。

吳靜怡直言，綜合以上，要鼓勵國民黨努力表現，到時候，被翻轉的就是縣市首長的選戰了，在野黨民調低落，早已失信民意，怎麼不好好在民生議題法案多多表現，真讓人想不透！

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