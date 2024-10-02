小粉紅在台破壞港人活動 王定宇要求嚴辦：打破中國長臂管轄幻想！

有在台香港人在台北西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，沒想到卻遭2名自稱來台觀光的中國人鬧場破壞，還嗆聲「台灣、香港都是中國的」。（圖擷取自《自由亞洲電台》）

2024/10/02 19:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（1日）是中國國慶日，有在台香港人在台北西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，沒想到卻遭2名自稱來台觀光的中國人鬧場破壞，還嗆聲「台灣、香港都是中國的」。消息曝光後讓大批台灣人相當憤怒，民進黨立委王定宇今天（2日）跳出來要求警方依法嚴辦，「打破中國長臂管轄的幻想！」

昨天有一群在台港人在西門町捷運站6號出口旁掛起「光復香港、時代革命」等旗幟，地方鋪著「沒有中國國慶、只有香港國殤」標語，抗議中共暴政。沒想到活動還沒開始，有2名路過的中國遊客就與主辦方起爭執，小粉紅撂話「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗子插著」，說著就動手要拔走旗幟。主辦方見狀隨即出手阻止，並直言「這裡是台灣，有表達意見的自由，這是最珍貴的地方」，但小粉紅卻嗆「台灣是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。

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沒多久有警察獲報到場，勸阻後直接讓中國遊客離開。不少台灣網友得知此事後相當不能接受，王定宇今天就在臉書發文表示，「這二位中國籍人士已經涉犯我國刑法的妨害自由罪章，而且本罪章多數為非告訴乃論，我將要求相關單位，包括台北市警局應該依法嚴辦，依照台灣法律，該關就關，打破這些中國長臂管轄的幻想！」

粉專「喜鵲看政治」也點名台北市長蔣萬安，「台灣是一個民主自由的國度，包容許多不同族群的文化及聲音，但台北市居然有『中國人』光天化日下，在台北市區西門町街頭撒野、欺負香港人？甚至高喊『台灣、香港』都是中國的！台北市長蔣萬安！你不是說要捍衛中華民國嗎？你默許這種事情發生嗎？你容許『紅色的爪牙』玷污台灣這塊自由民主的土地？」

網友也紛紛表示，「支持依照台灣的法律嚴辦」、「支持立即嚴辦，關好關滿後驅逐出境！」、「不能放任這種狀況出現在台灣！」、「侵門踏戶，可惡至極」、「笑蔣萬安不敢啦」、「該抓的快給抓住，該關監就給關起來，以後禁止再入境」、「台北市何時連在路上都不安全，北市長變北市特首？」、「台灣真的該硬起來，不能給人家欺負假的！」、「台灣永遠不歡迎這種遊客！」

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