前台南縣議長吳健保告別式 「山陀兒」風雨中舉行

前台南縣議長吳健保告別式風雨中舉行。（記者劉婉君攝）

2024/10/03 10:45

〔記者劉婉君／台南報導〕前台南縣議會議長吳健保告別式今（3）日上午舉行，雖然遇到山陀兒颱風攪局，仍有上千人陸續到場致意送別，悍馬車領軍的51輛包括賓利、勞斯萊斯等名車禮車，風光送吳健保走完人生最後一段哩程。

吳健保於9月8日病逝，享壽74歲，家屬今天於仁德二空保華宮前舉行告別式，雖然遇到山陀兒颱風影響，儀式仍如期在風雨中展開，由民政局長姜淋煌擔任「點主官」，市長黃偉哲也帶領市府團隊前往致意。

請繼續往下閱讀...

出席告別式的民眾中，有不少慈善或宗教團體，也有當地居民，其中亦有許多人從外縣市前往。

姜淋煌同時也是吳健保治喪委員會委員，姜淋煌說，吳健保任台南縣議長時，主持縣市合併，後來交棒給其子吳禹寰，父子二人對市府及民政局都非常支持，於公於私也很照顧他，因此，在吳健保去世後，他代表市長處理治喪工作，雖然颱風天，天佑台南，告別式還是順利辦理，大家送吳健保最後一哩路，而吳健保交遊廣闊，很多人從其他縣市來，吳健保的一生不管如何，總是對社會很關心，如今已圓滿完成人生旅途。

名車禮車送吳健保最後一程。（記者劉婉君攝）

悍馬車領軍名車禮車送吳健保最後一程。（記者劉婉君攝）

前台南縣議長吳健保告別式風雨中舉行。（記者劉婉君攝）

台南市長黃偉哲率市府團隊到吳健保告別式上香致意。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法