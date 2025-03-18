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    首頁　>　社會

    兩度咬傷人比特犬暫安置動保處 待情緒穩定開放領養

    飼主此次為Lucky準備好嘴套、胸背帶，做好雙重保險以防愛犬再次傷人。（記者劉詠韻攝）

    飼主此次為Lucky準備好嘴套、胸背帶，做好雙重保險以防愛犬再次傷人。（記者劉詠韻攝）

    2025/03/18 14:07

    〔記者劉詠韻／台北報導〕徐姓男子飼養的比特犬Lucky因連續咬傷騎士，北市產發局將第2次咬傷事件改處單次最高罰鍰15萬元，2件共罰20萬元，並將犬隻沒入。動保處今（18）日中午至徐男住處執行沒入，Lucky戴上嘴套關進籠子，載往動物收容所暫時安置；至於外界關心是否將進行安樂死，動保處則表示目前已請訓犬師持續觀察，待Lucky情緒恢復穩定後再開放領養。

    北市動保處技正華心惠說，中午前往徐姓飼主家中執行沒入作業，而徐男此次也先為Lucky準備好嘴套、胸背帶，做好雙重保險以防愛犬再次傷人，並由訓犬師協助入籠，直至下午時分移送至動保處。

    至於外界關心，比特犬Lucky是否會被安樂死，華心惠回應，後續將進行例行性檢查並安置一段時間，再由訓犬師評估安全無虞後，才會開放民眾認養，而認養人的條件，必須要有飼養比特犬的經驗。

    北市動保處技正華心惠進一步指出，徐姓男子飼養比特犬Lucky長達10年之久，並有合法登記；Lucky無論是見到人或狗都異常激動，且剛被移送至陌生的環境，身邊並無熟悉的人，關進籠中後眼神驚恐，不斷狂吠，情緒一直顯得極度不安。

    比特犬Lucky下午剛被移送至動保處，進入陌生環境後，情緒顯得極度不安。（記者劉詠韻攝）

    比特犬Lucky下午剛被移送至動保處，進入陌生環境後，情緒顯得極度不安。（記者劉詠韻攝）

    動保處技正華心惠表示目前已請訓犬師持續觀察，待Lucky情緒恢復穩定後再開放領養。（記者劉詠韻攝）

    動保處技正華心惠表示目前已請訓犬師持續觀察，待Lucky情緒恢復穩定後再開放領養。（記者劉詠韻攝）

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