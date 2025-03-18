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    「八月堂」商標鬧雙包 高院判前夫賠女創辦人500萬

    可頌名店「八月堂」商標鬧雙包，劉姓女創辦人提告前夫索賠，高院判前夫應賠償她500萬元。（記者楊國文攝）

    可頌名店「八月堂」商標鬧雙包，劉姓女創辦人提告前夫索賠，高院判前夫應賠償她500萬元。（記者楊國文攝）

    2025/03/18 14:29

    〔記者楊國文／台北報導〕有「殿堂級可頌」之稱的「八月堂」，創辦人劉姓女子不滿吳姓前夫另立門戶成立「八月本鋪」，違反協議，且有混淆消費者視聽之虞，提告吳男違反商標法，並要求懲罰性違約金2500萬元，民事部分，台北地院判決吳男應賠償500萬元，上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍維持吳應賠償500萬元。可上訴。

    侵害商標法部份，台北地院2020年依違反商標法判吳男拘役50天，可易科罰金5萬元、緩刑2年。

    劉女提告主張，她是創達公司的負責人及「八月堂」的商標權人，丈夫吳男擔任總經理。劉女、吳男於2019年3月間離婚，劉女並於2019年3月11日免除吳的總經理職務，並簽訂協議，吳若有任一個違反協議，各應支付500萬元違約金。

    不過，劉女指稱吳男有多項違約行為，包括開設「八月本鋪」，販售與「八月堂」相同產品、宣稱創立八月堂等說法，違反協議第1、2、3、5、6條約定，提告吳男已違反商標法，並必須賠償2500萬元。

    吳男否認違約，指稱遭劉女迫使簽署早已擬好的協議書，並退出「八月堂」的經營權，協議書應為無效，並無賠償責任。

    北院審理認為，並無吳男被強迫簽下協議一事，雙方協商違約金應為500萬元，無論吳男違反契約義務個數，均應課予違約金500萬元，判吳男應賠償劉女500萬元。

    全案上訴後，高等法院今判決駁回，維持吳應賠償劉女500萬元。

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