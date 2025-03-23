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    點名罷免可行性最高8藍委 吳靜怡：將全面影響國會版圖

    吳靜怡認為，「公民崛起罷藍八」絕對會全面性影響國會版圖，而文中列舉的8藍委之中，又以涂權吉、葉元之、李彥秀、黃建賓罷免成功機率最高。圖為葉元之。（資料照）

    吳靜怡認為，「公民崛起罷藍八」絕對會全面性影響國會版圖，而文中列舉的8藍委之中，又以涂權吉、葉元之、李彥秀、黃建賓罷免成功機率最高。圖為葉元之。（資料照）

    2025/03/23 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮持續擴散，民間罷團提交的35件泛藍立委罷免案全數通過一階連署，第二階段連署目前正持續進行中。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日（23日）在臉書發文，列出8位罷免潛力較高的藍委，此外吳靜怡也提及桃園市立委萬美玲，表示萬美玲二階連署起跑不到10天就破萬，後續發展值得關注。

    吳靜怡將8名藍委分為4組，並貼出2024年大選數據，分析當地民情並評估罷免機率低。吳靜怡分析，台北市第七選區徐巧芯與台中市第四選區廖偉翔都是屬於「仇恨值＋競選總統紅利組」，兩人所屬區域藍白合作脆弱，戰線有突破可能性；台北市第四選區李彥秀及台東縣黃健賓的組別則是屬於「地方選舉泛綠不分裂」，兩選區泛綠若成功整合，兩人被罷免的可能性就能提高。

    吳靜怡指出，新北市第七選區葉元之與桃園市第二選區涂權吉，在2024年大選時都是以些微優勢當選，罷免可行性最高；台北市第三選區王鴻薇、台中市第六選區羅廷瑋則是屬於「仇恨值＋選區藍綠勢均力敵」，可說是大罷免的「戰略性指標」

    吳靜怡認為，「公民崛起罷藍八」絕對會全面性影響國會版圖，當然罷免的成敗並非單由數據判斷，必須觀察各選區特性與地方動員能力，而涂權吉、葉元之、李彥秀、黃建賓罷免成功機率最高，成為行動成敗關鍵。吳建議，放大立委王鴻薇、徐巧芯、傅崐萁的高仇恨值與不適當性，絕對可強化全台灣選民參與動機，避免淪為藍綠對抗的意識形態之爭。

    吳靜怡也提及桃園市立委萬美玲，表示萬美玲二階連署起跑不到10天就破萬，後續發展值得關注。（資料照）

    吳靜怡也提及桃園市立委萬美玲，表示萬美玲二階連署起跑不到10天就破萬，後續發展值得關注。（資料照）

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