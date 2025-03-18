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    中壢男酒後走路撞到妙齡女起衝突大打出手 警到場制伏

    桃園市陳姓男子酒後撞到妙齡女雙方起衝突大打出手。（記者李容萍翻攝）

    桃園市陳姓男子酒後撞到妙齡女雙方起衝突大打出手。（記者李容萍翻攝）

    2025/03/18 13:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市25歲陳姓男子16日凌晨3點許，於中壢區大同路上酒後行走時不慎碰撞到30歲的施姓女子，施女同行友人29歲徐姓男子見狀後，與陳男發生口角進而互毆，中壢警分局中壢派派出所獲報出動快打部隊前往現場處理，雙方雖互不提告傷害，訊後仍被警方依社會秩序維護法帶回陳、徐2男裁罰。

    此衝突過程經民眾PO文社群平台引起熱議，中壢派出所副所長黃彥捷今日表示，此案是陳男酒後不慎碰撞到施女，導致同行徐男不爽上前替施女討公道，雙方一言不合大打出手，更互相叫囂「怎麼樣」、「你在幹嘛」，警方獲報後立即上前約制並通報快打部隊到場，經了解，雙方互不認識，酒後出言不遜，所幸無明顯傷勢，雙方雖互不提告傷害，警方仍依社會秩序維護法帶回陳、徐2男裁罰。

    對此，中壢警分局長林鼎泰說，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾理性飲酒平和溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    桃園市陳姓男子酒後撞到妙齡女雙方起衝突大打出手。（記者李容萍翻攝）

    桃園市陳姓男子酒後撞到妙齡女雙方起衝突大打出手。（記者李容萍翻攝）

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