8旬老翁掃墓受困墓仔埔 2女警晚間深入墓區救援

女警在墓地深處尋獲呂姓老翁。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/18 13:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕82歲呂姓老翁昨日從台北市搭火車前往新北市雙溪地區掃墓，卻因天色昏暗，且墓區道路崎嶇扭傷腳踝，無法獨自離去，便向妻子求援。呂妻聞訊，趕緊撥打110向警方求助。女警李安雯與蔡孟芳趕緊前往墓區搜救，最終在墓區深處找到呂翁，將他攙扶到道路上，協助他安全返家。

新北市瑞芳警分局當日晚間7時42分獲報後，立即指派牡丹所所長連信昌與雙溪所員警李安雯、蔡孟芳前往搜救。

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3人分頭在墓區內尋找，最終在晚間8時40分，尋獲坐在墓地內的呂姓老翁，初步檢視除腳扭傷外，並無大礙。

警方詢問得知，82歲呂姓老翁原本在雙溪地區生活，祖先的墓地則設置在雙溪區頂坪公墓中，每年清明節前夕，都會回老家祭奠祖先並清理墓地。

老翁向警方表示，沒注意到天色已經變得昏暗，因為墓地在墓區最深處，道路崎嶇，不小心扭傷腳踝，才會驚動警方協助。

兩名女警事後回想起在晚間進入墓區，也有點毛毛的，但卻表示當下完全沒有害怕的感覺，只有一個念頭就是要找到老人家，其他的沒想那麼多。

家屬對警方的即時救援深表感謝，並承諾日後會更加注意老人的狀況，避免類似情形發生。

警方提醒，家中若有年長者，應配戴緊急聯絡資訊，或使用GPS定位裝置，以降低走失風險。此外，民眾若發現疑似迷失的長者，也可立即報警協助，避免憾事發生。

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