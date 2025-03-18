為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8旬老翁掃墓受困墓仔埔 2女警晚間深入墓區救援

    女警在墓地深處尋獲呂姓老翁。（記者吳昇儒翻攝）

    女警在墓地深處尋獲呂姓老翁。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/03/18 13:45

    〔記者吳昇儒／新北報導〕82歲呂姓老翁昨日從台北市搭火車前往新北市雙溪地區掃墓，卻因天色昏暗，且墓區道路崎嶇扭傷腳踝，無法獨自離去，便向妻子求援。呂妻聞訊，趕緊撥打110向警方求助。女警李安雯與蔡孟芳趕緊前往墓區搜救，最終在墓區深處找到呂翁，將他攙扶到道路上，協助他安全返家。

    新北市瑞芳警分局當日晚間7時42分獲報後，立即指派牡丹所所長連信昌與雙溪所員警李安雯、蔡孟芳前往搜救。

    3人分頭在墓區內尋找，最終在晚間8時40分，尋獲坐在墓地內的呂姓老翁，初步檢視除腳扭傷外，並無大礙。

    警方詢問得知，82歲呂姓老翁原本在雙溪地區生活，祖先的墓地則設置在雙溪區頂坪公墓中，每年清明節前夕，都會回老家祭奠祖先並清理墓地。

    老翁向警方表示，沒注意到天色已經變得昏暗，因為墓地在墓區最深處，道路崎嶇，不小心扭傷腳踝，才會驚動警方協助。

    兩名女警事後回想起在晚間進入墓區，也有點毛毛的，但卻表示當下完全沒有害怕的感覺，只有一個念頭就是要找到老人家，其他的沒想那麼多。

    家屬對警方的即時救援深表感謝，並承諾日後會更加注意老人的狀況，避免類似情形發生。

    警方提醒，家中若有年長者，應配戴緊急聯絡資訊，或使用GPS定位裝置，以降低走失風險。此外，民眾若發現疑似迷失的長者，也可立即報警協助，避免憾事發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播