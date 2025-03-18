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    西螺福興宮粉專遭駭 警民合力60小時救回

    西螺福興宮董事長楊文鐘（左2）今天致贈加菜金及太平媽神助攻戰隊公仔，感謝雲林縣警察局刑警大隊協助救回臉書粉專。（記者黃淑莉攝）

    西螺福興宮董事長楊文鐘（左2）今天致贈加菜金及太平媽神助攻戰隊公仔，感謝雲林縣警察局刑警大隊協助救回臉書粉專。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/18 13:36

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕有13萬人追蹤的「西螺福興宮太平媽」臉書粉專遭駭客攻擊，出現許多奇怪及不雅貼文，廟方發現報警外，也委請電腦工程師向臉書公司提出異議，另還有不少信徒、臉書社群及有藍勾勾的臉書商業用戶社群也合力提出異議，在60小時內順利將粉專權限取回。

    福興宮董事長楊文鐘今（18）日代表廟方致贈加菜金及太平媽神助攻戰隊公仔給雲林縣警察局刑警大隊，感謝警方給予協助，還有友宮、信徒及臉書各社團的幫忙。

    楊文鐘表示，廟方人員本月10日深夜發現粉專遭帳外帳號攻擊，粉專上出現奇怪貼文及圖片，不少信徒發現紛向廟方通知，第一時間報案，也協助與臉書公司聯繫，另包括「宗教爆報」、「西螺囝仔（Xiluo）」、「西螺人（讚）出來」、「北中南廟會活動區」等社團發起「協助西螺媽祖太平媽」活動，太平媽志工團隊粉專也積極響應，一起向臉書公司提出太平媽的帳號被冒用一事，在60小時內順利取回粉專權限。

    楊文鐘說，經過這次事件廟方會加強資安工作，也提醒各宮廟、臉書公司要重視資安問題，讓用戶可以更加安心使用。

    雲林縣警察局刑警大隊副大隊長楊志盛指出，廟方也沒有接獲勒索訊息，犯嫌攻擊的目的不明，警方會持續追查犯嫌到案，任意攻擊他人電腦相關設備已違反妨害電腦使用罪，可處3年以下有期徒刑併科30萬元以下罰金，呼籲民眾不要因一時好玩以身試法。

    「西螺福興宮太平媽」臉書粉專日前遭駭客攻擊，粉專上出現奇怪貼文及照片。（西螺福興宮提供）

    「西螺福興宮太平媽」臉書粉專日前遭駭客攻擊，粉專上出現奇怪貼文及照片。（西螺福興宮提供）

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