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    小粉紅翻牆PO文酸「台灣言論自由」 被邀1挑戰竟火速刪文

    台灣女歌手徐小花向疑似小粉紅的網友發起挑戰，結果對方竟火速刪文。（圖擷取自Threads、法新社資料，本報合成）

    台灣女歌手徐小花向疑似小粉紅的網友發起挑戰，結果對方竟火速刪文。（圖擷取自Threads、法新社資料，本報合成）

    2025/03/19 23:07

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    旅美小粉紅嗆「中國很自由」 微博PO六四天安門照秒遭禁言

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名疑似小粉紅的網友日前發文質疑台灣人是否有「政治言論自由」，台灣女歌手徐小花向他發起一項「挑戰比賽」，他竟火速刪文，前後行徑引發熱烈討論。

    據悉，社群平台Threads有個男網友用簡體字發文指稱，「想問一下台灣人，台灣群眾真的可以言論自由嗎？」掀起大批網友關注，累積破千則留言。台灣女歌手徐小花昨晚（18日）留言加入討論，「不然我們來比賽，你罵習近平，然後截圖寄給習近平、我罵賴清德，然後截圖寄給賴清德，看看誰會S（死）？」

    未料，徐小花留言發布約半小時，男網友就將整篇貼文刪除，事後還發文抱怨，「我真沒想到台灣的友友們那麼激進，還有很多說我在蹭流量，那我就把帖子都刪了」，他堅稱中國翻牆上網不犯法，「你以為中國所有地方上外網都必須得翻墻嗎？」、 「上海、海南包括很多全國互聯網工業園區，都有試點國際互聯網開放」。

    許多網友紛紛吐槽，「中南海輪盤」、「直接投胎自由了」、「罵習近平不會死，只會被消失」、「有任何中國人可以參加這個比賽嗎？」、「現在進度到了連稱讚習近平都會被ban」、「習近平那邊其實也不用特別罵什麼，寄一張白紙效果應該一樣」、「或是他去天安門舉六四，我們去總統府舉228，然後自拍上傳抖音」。

    還有不少人坦言，自己曾罵過包含台灣在內的各國政治人物，但未因此面臨生命危險或關入大牢的情況，頂多與立場不一樣的陌生網友發生爭執。也有網友事後查詢「中國人翻牆上網」是否違法，結果挖出中共中央軍委等相關單位對中國人的宣導文章，強調「任何形式的『翻牆』行為，都是違法」，反駁該名男網友宣稱的不犯法論述。

    另外，徐小花事後再度留言向男網友發起挑戰，然而對方僅留言回嗆與他立場不同的其他網友，並未以任文字或圖片回復徐小花，目前也尚未將徐小花封鎖。

    事實上，去年有個旅美的中國小粉紅在臉書與台灣網友發文爭執，他為了證明「中國人在國內活的很自由」，答應在中國微博帳號PO出六四天安門的經典歷史照片「坦克人」，放話屆時自己「頂多抓去警告而已」，結果照片發布後秒被刪除，他的微博帳號先是被禁言處罰，接著慘遭永久刪除，光速打臉。

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