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    反戒嚴、反廢死公投案21日叩關院會 王鴻薇：獲民眾黨團支持

    國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，藍白立委今（18）日於立法院程序委員會通過。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，藍白立委今（18）日於立法院程序委員會通過。（記者廖振輝攝）

    2025/03/18 14:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，而藍白立委今（18）日於立法院程序委員會通過，下次院會議事日程提報院會處理，外界關注公投案何時叩關。對此，國民黨團書記長王鴻薇預告，前述2項公投案已獲民眾黨團支持，預計在21日院會提案列為討論案，經一個月冷凍期後再進行朝野協商。

    國民黨團今於程序委員會提案，主張21日至25日院會的議事日程提報院會處理；在民進黨立委反對下訴諸表決，藍白立委挾人數優勢通過。

    關於院會議程未定，民進黨立委沈伯洋會後受訪表示，最有可能的情況是，在野黨打算在21日院會提案，因為從法規上來看，總質詢時排入新的討論事項，並不符合規範。沈也批評，這兩項公投案的邏輯完全錯亂，也可能還在修改內容。

    王鴻薇則說明，目前仍在總質詢階段，無法就討論案（討論事項）進行討論，故提出議程不確定，在21日院會處理這2大公投案。

    王鴻薇評估，民進黨立委恐反對用「更大民主」來處理前述提案，屆時需要用表決方式處理，國民黨團先前已和台灣民眾黨團預告與討論，並獲得支持，因此預計可以通過；2項公投案通過後，仍會進入1個月的協商冷凍期，後續再進行朝野協商。

    國民黨的反戒嚴公投，提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

    至於反廢死公投，提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

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