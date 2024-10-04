2藍委未出席表決總預算 林俊憲：總預算每拖一天，選票也一張張流失

藍白陣營於今日立法院會再度封殺總預算案，朝野立委在議場內隔空叫陣。（記者陳政宇攝）

2024/10/04 12:49

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委今日再度聯手以席次優勢封殺總預算案。對此民進黨立委林俊憲表示，有兩位參選南部縣市呼聲非常高的藍委，沒有出席表決，消失了，「總預算每拖一天，選票也一張張流失」。

林俊憲在臉書PO文表示，剛剛，藍白再次以56比50的人數優勢在院會封殺總預算。值得注意的是，有兩位參選南部縣市呼聲非常高的藍委，沒有出席表決，消失了，上次在程序委員會，也有一位藍委投下棄權，甚至還出來向支持者「道歉」，可見國民黨內部也不是鐵板一塊。他們自己很清楚，這種行為完全是無理取鬧。

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林俊憲指出，當然，這並不是他們良心發現，而是選區民意壓力越來越大，或是有個人未來的考量，不想跟整個國民黨團綁在一起被拖下水，「國民黨的區域立委們，同事一場，還是好言相勸，現在壓力跟發球權都在你們身上，選區建設還要不要？選民的社福跟加薪預算還要不要？」

林俊憲直言，「總預算每拖一天，選票也一張張流失，相信你們比誰都更清楚民意如流水，清醒點，不要被那幾個無需自己直面民意的人牽著鼻子走了」。

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