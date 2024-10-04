國民黨質疑前基市府官員收錢給官位 林右昌幕僚：意圖轉移「罷樑」焦點
〔記者施曉光‧、陳政宇／台北報導〕基隆市民將在13日投票決定是否罷免市長謝國樑，國民黨今日上午召開記者會砲打前朝市長、民進黨秘書長林右昌，指控林右昌市府職位淪私人交易籌碼，林右昌的機要秘書黃永翔收受4萬元，把基隆市環保局的技工職位賣給林右昌支持者的兒子，該黨智庫副執行長凌濤質疑「罷樑」真相就是為了掩蓋林右昌的貪腐爛政，維護民進黨既有利益結構。
前基隆市府發言人游本明：請謝國樑好好認真處理災情
林右昌主政時期的前基隆市政府發言人游本明反駁說，國民黨救罷樑的方程式就是謝國樑每次出包就鬼扯拖林右昌救援，意圖轉移被罷免的焦點。
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游本明表示，這次颱風沒來但基隆到處淹大水，該放假不放，不該放假又偷跑放，引發強烈民怨。今早基隆到處塞車民眾苦不堪言，各地方還傳出有土石流與走山的災情，連天外天垃圾場也有10幾部垃圾車掉落山谷。
游本明強調，現在救災與復原最重要，「請謝國樑好好認真處理災情，否則這次真的連神仙也救不了你！」
凌濤指出，基隆市環保局甄選技工，條件必須具備相關實務工作達2年以上的經驗，但林右昌的支持者田善稷在林右昌擔任市長期間，請託擔任市長機要秘書的黃永翔，並且提供造假的在職證明給當時的基隆市環保局長賴煥紘，據此違法聘用田善稷的兒子田證丞任職環保局出缺的技工職位。
凌濤表示，昔日林右昌市府的職位淪為私人交易籌碼，根據法院判決書內容顯示，就連環保局技工職權也出現這種情況，成為林右昌支持者的政治回報，林右昌為了維繫民進黨在基隆市的勢力，「任人唯親」、政治考量，導致弊案連連，根本就是「現代官場現形記」，林右昌的秘書收錢給官，難道林右昌都不知道？
他呼籲檢調追查金錢流入誰的口袋，如果連環保局技工職位都可以賣4萬元，林右昌任內是否還有其他收錢給官的案例？林右昌機要秘書收錢給官已是鐵證，所以「罷樑」的真相就是民進黨為了掩蓋林右昌的貪腐爛政，維護民進黨的既有利益結構。
國民黨副發言人康晉瑜則質疑，林右昌市府不僅有「政治技工」，還有大日公司負責人蘇幸福行賄基隆市交通處員工，這兩起件案件是否只是林右昌任內貪腐的冰山一角而已？
此外，國民黨發言人李明璇表示，林右昌在基隆執政時代有「五大爛政」，還曾經帶著行賄的大日公司負責人蘇幸福到民進黨中常會，宣揚大日公司是優良廠商，現在還有把技工職位當成支持者的政治酬庸案例，由此可見林右昌與民進黨惡意罷免謝國樑，只是為了維繫民進黨在基隆市岌岌可危的政治資產。