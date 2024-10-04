國民黨質疑前基市府官員收錢給官位 林右昌幕僚：意圖轉移「罷樑」焦點

國民黨今日上午召開記者會指控前基隆市長林右昌任內技工職位淪為私人交易籌碼，批「罷樑」真相就是維護民進黨既有利益結構。（記者施曉光攝）

2024/10/04 12:27

〔記者施曉光‧、陳政宇／台北報導〕基隆市民將在13日投票決定是否罷免市長謝國樑，國民黨今日上午召開記者會砲打前朝市長、民進黨秘書長林右昌，指控林右昌市府職位淪私人交易籌碼，林右昌的機要秘書黃永翔收受4萬元，把基隆市環保局的技工職位賣給林右昌支持者的兒子，該黨智庫副執行長凌濤質疑「罷樑」真相就是為了掩蓋林右昌的貪腐爛政，維護民進黨既有利益結構。

前基隆市府發言人游本明：請謝國樑好好認真處理災情

林右昌主政時期的前基隆市政府發言人游本明反駁說，國民黨救罷樑的方程式就是謝國樑每次出包就鬼扯拖林右昌救援，意圖轉移被罷免的焦點。

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游本明表示，這次颱風沒來但基隆到處淹大水，該放假不放，不該放假又偷跑放，引發強烈民怨。今早基隆到處塞車民眾苦不堪言，各地方還傳出有土石流與走山的災情，連天外天垃圾場也有10幾部垃圾車掉落山谷。

游本明強調，現在救災與復原最重要，「請謝國樑好好認真處理災情，否則這次真的連神仙也救不了你！」

凌濤指出，基隆市環保局甄選技工，條件必須具備相關實務工作達2年以上的經驗，但林右昌的支持者田善稷在林右昌擔任市長期間，請託擔任市長機要秘書的黃永翔，並且提供造假的在職證明給當時的基隆市環保局長賴煥紘，據此違法聘用田善稷的兒子田證丞任職環保局出缺的技工職位。

凌濤表示，昔日林右昌市府的職位淪為私人交易籌碼，根據法院判決書內容顯示，就連環保局技工職權也出現這種情況，成為林右昌支持者的政治回報，林右昌為了維繫民進黨在基隆市的勢力，「任人唯親」、政治考量，導致弊案連連，根本就是「現代官場現形記」，林右昌的秘書收錢給官，難道林右昌都不知道？

他呼籲檢調追查金錢流入誰的口袋，如果連環保局技工職位都可以賣4萬元，林右昌任內是否還有其他收錢給官的案例？林右昌機要秘書收錢給官已是鐵證，所以「罷樑」的真相就是民進黨為了掩蓋林右昌的貪腐爛政，維護民進黨的既有利益結構。

國民黨副發言人康晉瑜則質疑，林右昌市府不僅有「政治技工」，還有大日公司負責人蘇幸福行賄基隆市交通處員工，這兩起件案件是否只是林右昌任內貪腐的冰山一角而已？

此外，國民黨發言人李明璇表示，林右昌在基隆執政時代有「五大爛政」，還曾經帶著行賄的大日公司負責人蘇幸福到民進黨中常會，宣揚大日公司是優良廠商，現在還有把技工職位當成支持者的政治酬庸案例，由此可見林右昌與民進黨惡意罷免謝國樑，只是為了維繫民進黨在基隆市岌岌可危的政治資產。

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