賴清德政治聲量重回第一！ 吳靜怡分析媒體報導驚訝發現這點

總統賴清德。（資料照）

2024/10/04 11:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人吳靜怡今日稍早在臉書PO文表示，總統就職後6月開始至今，本週賴清德終於獲得政治人物聲量第一，柯文哲第二。他分析，先前部分媒體大篇幅報導「賴清德下令」等相關新聞，目的就是要弱化賴清德過五成的民調好感度，降低柯文哲、京華城等的討論與關注度。

吳靜怡在臉書PO文表示，總統就職之後6月開始至今，本週賴清德終於獲得政治人物聲量第一，柯文哲第二！賴清德到底發現了什麼事？他列出網路上每日推播最熱門的新聞，要大家看標題就能馬上懂。相關媒體報導如下：

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吳靜怡指出，以上的媒體新聞推動的脈絡，透過網路全面散佈，重複度最高的字詞就是「下令」，社群討論度達16萬筆以上，目的性非常強，就是重新塑造一個人的人設，從人格打擊開始，一路形塑賴清德就是「罵黨、罵官、罵將軍」，不只如此，刻意放大蘭花的新聞，就是要建立賴清德就是要肅立新威權時代的直觀。

吳靜怡續指，這樣的策略就是要積極的淡化賴清德過五成的民調好感度，弱化賴清德酷吏打貪的形象，也成功降低柯文哲、京華城等事件的討論與關注度，媒體是製造內容的渠道，網軍是選擇散播力度和攻擊策略的軸線，側翼包含社群和言論領袖，協助言論擴散和定調輿論議題，從「賴清德」這組關鍵字做研究，就能發現固定的SOP。

吳靜怡分析，小至自己之前在談話性節目甩板子，製造出吳靜怡大頭症的人格，大至威權跋扈的賴清德總統，台灣要面對的是資源可大、可小卻是相當廉價的抹黑一條龍，戰術時間只需要一週，柯文哲崛起的政治效應，就是讓所有事情變成碎片化，透過網路民粹方式，把碎片又拼成一回事！

吳靜怡直言，政治作戰變成網路作戰時，沒有防禦、沒有抵制能力，連總統遇到肯定都很無力，國家不只防詐，更應該有效管制網軍才行！

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