民眾黨抖內金流入木可！四叉貓列時間軸：許甫是愛說謊的騙子！

網紅「四叉貓」劉宇3日列出白營副秘書長許甫談論民眾黨「抖內金」的時間線，痛批許甫就是個「愛說謊的騙子」！（資料照）

2024/10/04 06:21

首次上稿 01:02

更新時間 06:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲不只涉入京華城容積弊案，另外還有政治獻金、北士科等案受到議論。針對白營政治獻金風波，網紅「四叉貓」劉宇3日列出白營副秘書長許甫談論民眾黨「抖內金」的時間線，痛批許甫就是個「愛說謊的騙子」！

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民眾黨政治獻金疑雲受到外界關注，據悉檢方日前也約談許甫，主要是釐清白營所開設之YouTube頻道的抖內金去向，發現可能流入木可公司私帳，許甫向檢方宣稱建議將錢轉到木可私帳的是柯文哲大帳房李文宗。

對此，四叉貓3日透過臉書列出時間軸整理許甫針對抖內金在各個不同時間段的說法，「首先疑似是今年6、7月份的錄音檔流出，內容提到『民眾之聲』賺到的抖內金要進『木可公司』，而且是柯文哲的指令。當時被大家質疑為什麼民眾黨的抖內金可以流進『木可公司』？」

「許甫8月23日接受採訪時澄清，原本有找『木可公司』協助處理抖內金，但擔心觸法所以就此打住。但10月1日，許甫被檢調約談時表示，他聽從李文宗的建議已把『民眾之聲』的抖內金都匯進『木可公司』」

四叉貓直言，「許甫就愛說謊的騙子啊！錄音檔明明講說是柯文哲下達指令要把民眾之聲抖內金匯入木可，被踢爆後跳出來澄清『擔心觸法所以沒做』，結果過了一個多月證實不管有沒有觸法都做完惹，不但抖內金全部進『木可公司』，還把責任推給李文宗。」

對於四叉貓的說法，許甫尚未加以回應。

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