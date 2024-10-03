基隆多處傳土石流災情 劉世芳特別點名：都沒回報撤離人數！

基隆3日災情嚴重，但劉世芳表示基隆都沒有回報撤離人數。（資料照）

2024/10/03 18:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風來襲，基隆市區今天（3日）下起大豪雨，多處傳出淹水和土石流災情，甚至發生大量土石沖入民宅地下室的慘況。不過內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳今天主持中央災害應變中心工作會報時，特別點名基隆沒有回報疏散撤離人數。

山陀兒颱風中心今天中午登陸高雄小港，外圍環流帶來大量雨量造成基隆市多處道路積淹水，多處還傳出山坡坍方、土石流災情，甚至有民宅遭大量土石「入侵」地下室，慘不忍睹。

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不過今天劉世芳主持中央災害應變中心工作會報上時，直言今天基隆、宜蘭和花蓮北部遭受的肆虐不比南台灣差，「但是基隆到目前為止都沒看到任何疏散撤離的人數」。劉世芳還說，基隆發生土石流災情的住家並非土石流潛勢溪流的保全戶對象，請疏散撤離組再聯絡一下，確認是否有部分地區需要實施預防性疏散。

國民黨立委林沛祥批評，劉世芳點名基隆的用意就是在政治操作，若基隆順應要求補回報，就表示承認行政怠惰，不順應中央要求就是縣市政府不作為，意圖影響10月13日舉行的罷免謝國樑投票。林沛祥還說，真的想下指令，也應先關心受颱風嚴重影響的南部地區。

不過政治工作者周軒下午分享劉世芳點名基隆的消息後，引發網友熱議，「不回報就不會有傷亡，真是計畫通」、「市長認為堆沙包就能擋得住」、「無心市政，放假有心」、「市長趕快把自己撤走吧」、「市長不是也跟著放颱風假了嗎」、「市長在忙反罷免，沒空救災啦」。

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