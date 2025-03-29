濕冷至下週一 專家曝清明連假天氣

天氣風險指出，下週四開始的清明連假降雨則零星或沒有，氣溫會隨著冷空氣減弱而持續回升，而且連假後期又會變得溫暖到偏熱。（資料照）

2025/03/29 13:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日晚間華南雲雨區接近台灣，氣象粉專「天氣風險 weatherrisk」指出，明天到下週一中部以北、宜花維持陰雨天氣，山區及東北部迎風面降雨時間長且雨勢較明顯，下週二到三會逐漸趨緩，但北部、東半部維持陰短暫雨天氣。下週四開始的清明連假降雨則零星或沒有，氣溫會隨著冷空氣減弱而持續回升，而且連假後期又會變得溫暖到偏熱。

氣象粉專「天氣風險 weatherrisk」在臉書PO文表示，今天晚上開始華南雲系發展會更為明顯，預估會有雲雨區逐漸接近並開始通過臺灣，北部、東北部降雨範圍擴大且時間增加，中部地區也會陸續受到影響。明天到下週一華南雲雨區持續通過帶來偏多的水氣，配合大陸冷氣團的東北季風環境，中部以北、宜花維持陰雨天氣，山區及東北部迎風面降雨時間長且雨勢較明顯，相對累積雨量會更多。南部及臺東受影響相對輕微，不過雲量也偏多，轉陰天為主並有局部短暫雨機會。

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粉專指出，氣溫方面，週日在北部、東半部的差異不大，僅高溫會再稍低1度左右，中南部降幅則會更明顯，中部市區全天僅有15至20度，南部市區低溫仍有17至19度，但高溫也會降至22至24度左右。下週一冷氣團稍減弱，各地氣溫有機會回升1至2度左右。

粉專續指，下週二到三華南雲雨區的影響會逐漸趨緩，中南部水氣減少，平地轉多雲，山區仍持續有短暫雨機會，北部、東半部則還是受到東北季風影響，維持陰短暫雨天氣。

粉專分析，下週四開始的清明連假，目前看仍然會有水氣通過機會，但都偏向中高層的大氣，山區仍會有較多雲量及局部短暫雨，對於平地的天氣影響則相對有限，僅局部雲量稍多，降雨則零星或沒有，氣溫會隨著冷空氣減弱而持續回升，而且連假後期又會變得溫暖到偏熱。不過進入春季以後天氣預報不確定性提高許多，下週的天氣狀況還有變化機會，仍然要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

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