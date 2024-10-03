卓、韓明邀朝野吃「和解飯」吳春城批：民進黨別把國庫當黨庫

民眾黨立院黨團副總召吳春城。（資料照）

2024/10/03 16:39

〔記者林哲遠／台北報導〕為化解明年度總預算案僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜明晚邀朝野黨團三長餐敘。民眾黨團副總召吳春城今日表示，行政院對於綠委提案幾乎都是大方編足預算，卻對在野黨立委提案、三讀通過的福國利民法案一律封殺，提醒民進黨不能「將國庫當黨庫」，若預算編列不是以人民福祉為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？

吳春城指出，民進黨在立法院上會期對「國會改革」大玩認知作戰，這個預算審查會期則明顯是要玩「資源戰」，行政院大幅地擴增編列預算，更創下我國歲出、歲入同時首度突破3兆元的預算規模，經費可說是非常的充裕。

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吳春城續指，細看編列預算內容，行政院對於民進黨立委的提案幾乎都是大大方方地編足預算，卻對在野黨立委提案、甚至三讀通過的福國利民法案一律封殺。民進黨找了一堆理由就是不肯編足原住民禁伐補償，但媒體文宣費卻一口氣從9億元暴增為14億元。

他抨擊，民進黨的作法就是「將國庫當黨庫」，難道國家的錢就只能花在民進黨想做的事情上，且將預算案當成了政黨攻防戰？如果民進黨都是如此做法，而不是以人民百姓為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？

至於是否會商討預算案以外的議題，吳春城認為，掌握政府權力、資源，佔有絕對優勢的執政黨如果自己不動，在野黨哪裡會有退讓空間？民眾黨的想法很單純也很清楚，就是要讓「國家正常化」，這包括了媒體中立、能源政策、中央地方財務劃分、司法正義等。

吳春城強調，如果民進黨想做的就是獨裁、權力一把抓，所有的改革都不做，一心只想擴大自己的權力，把國家機器當成了民進黨的選舉機器，目的就是要殲滅在野黨，那進一步造成的政治、社會衝突就在所難免，所謂「當家不鬧事」，提醒民進黨不要眼中只有權力，卻完全忽視國家正常化並犧牲了人民的權益。

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