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颱風夜傳惡耗！國民黨宜蘭縣議員李茂豐今晚病逝 享年67 歲

李茂豐議員。（記者游明金攝）

李茂豐議員。（記者游明金攝）

2024/10/03 21:52

〔記者游明金／宜蘭報導〕現年67歲的國民黨新任議員李茂豐今晚病逝，議長張勝德在臉書發文證實此事，他說，剛接獲通知，他的心很痛，蘇澳鎮選出的宜蘭縣議員李茂豐先生，剛剛已隨佛祖修行，不再有病痛，願逝者安息。

張勝德指出，與李茂豐雖然短短相處1年9個月，但李議員為地方發聲，為地方爭取建設等，都是不遺餘力全力以赴，他會帶著李議員的精神，繼續服務蘇澳、建設蘭陽。

李茂豐宜蘭高中畢業，曾任蘇澳區漁會拍賣員、味珍活海鮮員工、雙魚生技公司；後來曾擔任馬賽國小家長會會長、南方澳鎮南廟主任委員、蘇澳鎮鎮民代表、蘇澳地區農會農民代表、蘇澳海事學校家長會長，南方澳六里聯合守望相助隊顧問。

李茂豐從基層打拚上來，服務地方不遺餘力，2022年五合一選舉，轉戰宜蘭縣議員，初試聲啼就獲得當選，在議會與同仁相處和善，質詢官員也不疾言厲色，是很受好評的一位議員。他的政見包括爭取漁民海上權益、保護漁民作業安全；爭取豆腐岬開放為海上水域區；爭取65歲健保全額補助等等。

據了解，李茂豐罹癌多年也曾化療，病情原已獲控制，但此次復發，住進醫院十餘天，在今天晚上不幸病逝。

宜縣議長張勝德在臉書發文哀悼。（取自張勝德臉書）

宜縣議長張勝德在臉書發文哀悼。（取自張勝德臉書）

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