颱風山陀兒攪局 朝野「和解飯」擇期再宴

行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜原訂明晚邀朝野黨團餐敘，但因颱風攪局而暫時取消。（資料照）

2024/10/03 21:31

首次上稿 20:31

更新時間 21:31

〔記者陳政宇／台北報導〕為化解明年度總預算案僵局，行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜原訂明晚邀朝野黨團餐敘。惟據了解，由於颱風山陀兒攪局，朝野皆認此時不適合餐敘，晚間陸續通知各黨團取消餐敘，擇期再宴。

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藍白立委挾席次優勢，屢次阻擋總預算案排入議程。卓榮泰上月拜會韓國瑜，主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘，雙方同意共同邀約。「和解飯」訂於明天晚間，地點是韓熟悉的餐廳「點水樓」，出席名單包括行政院和立法院的三長、以及三個朝野黨團三長，共計15人。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤晚間向本報證實，她已接獲行政院通知，希望救災優先，兩院院長均達成共識，故取消明天餐敘，延後再辦。至於何時再約？吳表示，目前未通知時間，民進黨團隨時配合。

針對明天院會處理總預算案能否付委，吳思瑤表示，這兩天風災造成一些災情，更凸顯政府的每一分預算對國土安全、防災應變的重要性，民進黨團已整理出治水預算159億元、各類新增防災計畫近80億、明年度災害準備金50億元、第二預備金80億元，經費加總高達365億都被擋下。

吳思瑤憂心，若這些預算無法盡快審查，這些救命錢將難以動支，對人民安全和國土安全造成很大的影響；希望在風災當下，明天能夠順利付委審查，而在野黨的一些質疑，後續都能透過兩院間的溝通對話進行。

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