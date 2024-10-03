為何這麼多小粉紅打愛國名義鬧事？矢板明夫：民主國家處罰太輕

中國十一國慶日當天，在台港人於西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，遭2名中國人鬧場嗆聲。（圖擷自自由亞洲電台）

2024/10/03 00:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日是中國國慶日，在台香港人在西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，遭2名自稱來台觀光的中國人鬧場，還嗆聲「台灣、香港都是中國的」。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫直言，之所以有越來越多愛國心膨脹的小粉紅在民主國家鬧事，就是因為處罰太輕微，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力度，才能保障社會秩序和言論自由。

矢板明夫3日深夜在臉書發文說，「本月1日是中華人民共和國建國75週年的日子，有香港人團體在西門町舉辦『反中國國慶』活動，在路口等處掛起了『光復香港、時代革命』的黑色旗幟，沒想到竟遭2名自稱來台觀光的中國遊客鬧場搶旗、與多名參與遊行的港人發生言語衝突，甚至高喊『台灣、香港都是中國的』等政治口號。後來台北市警局派員警到場，才制止了衝突的進一步升級。」

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「據報導，這2名中國遊客是以探望母親的名義來台的，但實際上申請探視的對象並不在台灣。其母為中配身分，但常年都住在中國，一年在台灣沒幾天，目前人也不住在台灣。2人利用探親名義來台旅遊，卻騷擾台灣的政治集會，此舉已明顯違反『大陸地區人民進入台灣地區許可辦法』的相關規定，屬於違法行為。國安人士表示，依規定近日內就會求2人離境。」

矢板明夫直言，「2名中國遊客動手拉旗、破壞、叫囂等行為，很明顯已經涉犯台灣的刑法，只要求2人離境的處理，或許有些太輕了。至少應該將破壞旗幟者起訴，讓他們受到一定的懲罰。最近，受到中共洗腦的年輕人在世界各地縱橫跋扈，以『愛國』的名義，做出了各種各樣擾亂公共秩序的行為。比如說不久前在日本靖國神社撒尿、塗鴉的中國網紅，也是這種類型，但民主國家對這些人的處罰太輕微，即使抓到，也很快就釋放，才使他們越來越肆無忌憚。」

「試想，如果有台灣人或日本人在北京街頭試圖衝撞中國人的政治集會、破壞旗幟、高喊『台灣不是中國一部分』或『釣魚島不屬於中國』等政治口號的話，面臨的處罰保守估計也要坐10年以上的牢。同樣的行為，面臨的處罰卻完全不對稱。」矢板明夫最後表示，「面對愛國心膨脹的中國不法份子的種種惡行，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力道，才能保障社會秩序和言論自由。」

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