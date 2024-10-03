朝野「和解飯」氣氛受影響？ 行政院：卓揆盼有溫暖大火鍋

行政院長卓榮泰。（資料照）

2024/10/03 14:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰預計明晚邀集朝野黨團吃「和解飯」，不過總統府副秘書長張惇涵昨天受訪說法，引發在野陣營反彈，對此，行政院今（3）日表示，持續全力溝通總預算案，卓榮泰也提過對朝野黨團餐敘的期待，外界勿過度政治解讀，卓揆已表示希望有溫暖的大火鍋。

總統府副秘書長張惇涵昨在網路節目時喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野陣營反彈，質疑張惇涵是否代表賴清德總統放話，甚至批評府院扮「黑白臉」。

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行政院表示，對於總預算案，政院持續全力溝通，卓榮泰院長也提過對朝野黨團幹部餐敘的期待，期盼外界不要過度政治解讀。卓榮泰日前在面對國民黨立委的質詢時曾提到，先前已經與韓國瑜喝過溫暖的咖啡，希望週五能有「溫暖大火鍋」。

此外，卓榮泰在週二立法院總質詢時，對於國土計畫法是否延緩2年上路，出現與內政部長劉世芳不同調；面對立委追問健保點值能否在明年6月達到每點0.95元時，又和衛福部長邱泰源說法不同，引發外界質疑內閣團隊內部溝通出問題。

行政院強調，卓榮泰對於國土計畫法和健保政策已多次說明，行政團隊也有共識，目標都是讓國家政策更健全，團隊的立場和態度都一致。

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