為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

朝野「和解飯」氣氛受影響？ 行政院：卓揆盼有溫暖大火鍋

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院長卓榮泰。（資料照）

2024/10/03 14:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰預計明晚邀集朝野黨團吃「和解飯」，不過總統府副秘書長張惇涵昨天受訪說法，引發在野陣營反彈，對此，行政院今（3）日表示，持續全力溝通總預算案，卓榮泰也提過對朝野黨團餐敘的期待，外界勿過度政治解讀，卓揆已表示希望有溫暖的大火鍋。

總統府副秘書長張惇涵昨在網路節目時喊話立法院長韓國瑜「莫忘世上苦人多」，引發在野陣營反彈，質疑張惇涵是否代表賴清德總統放話，甚至批評府院扮「黑白臉」。

行政院表示，對於總預算案，政院持續全力溝通，卓榮泰院長也提過對朝野黨團幹部餐敘的期待，期盼外界不要過度政治解讀。卓榮泰日前在面對國民黨立委的質詢時曾提到，先前已經與韓國瑜喝過溫暖的咖啡，希望週五能有「溫暖大火鍋」。

此外，卓榮泰在週二立法院總質詢時，對於國土計畫法是否延緩2年上路，出現與內政部長劉世芳不同調；面對立委追問健保點值能否在明年6月達到每點0.95元時，又和衛福部長邱泰源說法不同，引發外界質疑內閣團隊內部溝通出問題。

行政院強調，卓榮泰對於國土計畫法和健保政策已多次說明，行政團隊也有共識，目標都是讓國家政策更健全，團隊的立場和態度都一致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
願赴立院3黨和解飯！黃國昌喊話卓榮泰 「知錯能改 善莫大焉」
2024/09/28 16:30

願赴立院3黨和解飯！黃國昌喊話卓榮泰 「知錯能改 善莫大焉」
卓、韓宴請朝野黨團幹部化解總預算僵局 吳思瑤：盼不設前提
2024/09/30 13:09

卓、韓宴請朝野黨團幹部化解總預算僵局 吳思瑤：盼不設前提
總預算案僵局》卓韓作東 邀朝野黨團三長週五餐敘
2024/09/29 05:30

總預算案僵局》卓韓作東 邀朝野黨團三長週五餐敘
卓榮泰、韓國瑜邀朝野餐敘 黃國昌：不會定調是「和解飯」
2024/10/01 13:21

卓榮泰、韓國瑜邀朝野餐敘 黃國昌：不會定調是「和解飯」
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播