朝野「和解飯」選米其林名店 黃國昌喊：發杯茶就好了

民眾黨立院黨團總召黃國昌今日接受電台專訪。（翻攝自POP Radio聯播網官方YT頻道）

2024/10/03 18:59

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜明晚邀朝野黨團於曾獲米其林必比登推薦的江浙餐廳「點水樓」餐敘，盼為明年度中央政府總預算案拆彈。民眾黨立院黨團總召黃國昌今日直言，明晚在哪吃、吃什麼都不是重點，什麼都不要吃，一人發杯茶就好了，重點是行政院要把該編的預算編好。

黃國昌今日接受電台專訪時認為，吃不吃飯一點都不重要，這也不是韓國瑜的責任，要解決目前總預算的僵局，請行政院依法行政有這麼難嗎？立法院上個會期通過的「原民禁伐補償條例」每公頃補償三萬往上提升到六萬以及公糧收購價格每公斤調升5元，這些行政院在編總預算時卻未編列。

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黃國昌批評，他不認為這場餐敘是和解飯，吃這個飯沒有必要也沒有意義，要解決預算問題，行政院認錯道歉，該編的預算編一編為何要搞得那麼麻煩。不過，由於是韓國瑜出面邀約，他就答應了，但有些媒體說這場餐敘是卓榮泰、韓國瑜共同作東，但他感覺不到卓榮泰有作東。

黃國昌質疑，民眾黨團完全沒有接受到行政院有關邀約餐敘的訊息，若卓榮泰要當主人的話，請問行政院透過什麼方式邀約民眾黨團餐敘，事實上唯一有做邀約的就是韓國瑜，對他們來說明晚的主人就是韓國瑜，基於對韓的敬重出席這場餐敘，但針對行政院該做的事，還是會堅持要卓榮泰把該編的預算編好。

黃國昌強調，若吃了這頓飯，棄了與原住民、老農的承諾，連民眾黨的支持者都會懷疑他們有沒有原則。他直言，「明天晚上在哪裡吃、吃什麼，對我們來說都不是重點，什麼都不要吃，一人發杯茶就好了。」

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