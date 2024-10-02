為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中市2個月來收4天颱風假 盧秀燕臉書民眾湧刷一排「總統好」

    台中市2個月來收4天颱風假，盧秀燕臉書民眾湧刷一排「總統好」。（圖：擷自盧秀燕臉書）

    台中市2個月來收4天颱風假，盧秀燕臉書民眾湧刷一排「總統好」。（圖：擷自盧秀燕臉書）

    2024/10/02 23:50

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕山陀兒颱風影響範圍擴及台中市，台中市政府晚間8點宣佈明（3日）續放颱風假，一連放兩天颱風假，台中市長盧秀燕的臉書再見破萬點讚數，由於盧秀燕被視為國民黨挑戰2028年總統大選熱門人選，底下更湧入民眾直接刷一排「總統好」；不過，也有民眾不解再留言「這種天氣到底為什麼還要放颱風假」。

    台中市明再放颱風假，也是短短兩個月來、兩次颱風來襲民眾收4天颱風假，今晚盧秀燕在臉書發文，指因氣象署的最新預報，暴風圈仍籠罩中部以南，預估明日風力達到停班停課標準，為保護市民安全，台中市政府宣布全市明日（10/3）停止上班上課。

    她的臉書留言再吸逾1.2萬人按讚，逾1600人留言，因盧秀燕被視為藍營搶攻2028年總統大位熱門人選，她的臉書底下有民眾喊話要她直接選總統；更有不少人湧刷一排「總統好」，讚她連放兩天颱風假是為保護市民下的決策。

    不過，也有民眾不以為然留言，現在風雨不明顯，「等明天早上6點再發佈不好嗎」、「外面的風比我家電風扇風還小，這樣也在放假」、「這種天氣到底為什麼還要放颱風假」。

    山陀兒颱風影響範圍擴及台中市，台中市政府晚間8點宣佈明（3日）續放颱風假。（市府提供）

    山陀兒颱風影響範圍擴及台中市，台中市政府晚間8點宣佈明（3日）續放颱風假。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播