中市2個月來收4天颱風假 盧秀燕臉書民眾湧刷一排「總統好」

台中市2個月來收4天颱風假，盧秀燕臉書民眾湧刷一排「總統好」。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2024/10/02 23:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕山陀兒颱風影響範圍擴及台中市，台中市政府晚間8點宣佈明（3日）續放颱風假，一連放兩天颱風假，台中市長盧秀燕的臉書再見破萬點讚數，由於盧秀燕被視為國民黨挑戰2028年總統大選熱門人選，底下更湧入民眾直接刷一排「總統好」；不過，也有民眾不解再留言「這種天氣到底為什麼還要放颱風假」。

台中市明再放颱風假，也是短短兩個月來、兩次颱風來襲民眾收4天颱風假，今晚盧秀燕在臉書發文，指因氣象署的最新預報，暴風圈仍籠罩中部以南，預估明日風力達到停班停課標準，為保護市民安全，台中市政府宣布全市明日（10/3）停止上班上課。

請繼續往下閱讀...

她的臉書留言再吸逾1.2萬人按讚，逾1600人留言，因盧秀燕被視為藍營搶攻2028年總統大位熱門人選，她的臉書底下有民眾喊話要她直接選總統；更有不少人湧刷一排「總統好」，讚她連放兩天颱風假是為保護市民下的決策。

不過，也有民眾不以為然留言，現在風雨不明顯，「等明天早上6點再發佈不好嗎」、「外面的風比我家電風扇風還小，這樣也在放假」、「這種天氣到底為什麼還要放颱風假」。

山陀兒颱風影響範圍擴及台中市，台中市政府晚間8點宣佈明（3日）續放颱風假。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法