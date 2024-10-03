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基隆前議長宋瑋莉勘災照被抓包P圖 網傻眼：P的也要像樣點

國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出勘災照，迅速遭網友抓包是P圖。（擷取自「基隆語」粉專）

國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出勘災照，迅速遭網友抓包是P圖。（擷取自「基隆語」粉專）

2024/10/03 22:36

相關新聞請見︰

惱羞？藍營宋瑋莉貼勘災照被抓包P圖 嗆聲再轉發嘲諷就提告！

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒今（3）日登陸台灣，夾帶的外圍環流造成基隆下起致災性的風雨，各地不斷傳出嚴重災情，許多政治人物也紛紛前往勘災，國民黨籍基隆前議長、現任基隆市議員宋瑋莉今日在臉書發出勘災照，不過卻被網友抓包P圖，是將宋瑋莉的照片去背合成到另一張災情看起來較嚴重的照片上，讓網友紛紛傻眼大罵：「用P的也要P的像樣點」。

宋瑋莉今日在臉書發文，並附上一張勘災照，提醒民眾「山陀兒颱風帶來驚人的雨量，雨水將高處的土石流入路面，夾雜著黃土泥濘！500毫米的雨水創下了紀錄，請市民好友們盡量不要外出。」並感謝清潔隊的夥伴，「因為有您們定期清溝，才能使水退得那麼快！再次感謝環保局清潔人員。」

不過許多網友發現，宋瑋莉的勘災照是用後製P圖，將宋瑋莉的照片去背合成到另一張災情看起來較嚴重的照片上，迅速遭到網友識破，貼文也立即下架。

貼文曝光後，網友狠酸，「用P的也要P的像樣點」、「辛苦了，你做的很好，下次不要再做了」、「路過朝聖，下次記得上幼兒園剪貼課」、「議座真棒！以後就算人在世界各地都能勘災了」、「發自內心真的覺得妳很棒，作秀做的像妳這樣沒幾個，給妳一個讚」、「基隆人真的很棒，選這種P圖勘災議員」、「AI數位元宇宙勘災，太強了史無前例」。

宋瑋莉在臉書發出勘災文，被抓包勘災照是P圖，遭網友狠酸。（擷取自「基隆語」粉專）

宋瑋莉在臉書發出勘災文，被抓包勘災照是P圖，遭網友狠酸。（擷取自「基隆語」粉專）

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