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惱羞？藍營宋瑋莉貼勘災照被抓包P圖 嗆聲再轉發嘲諷就提告！

宋瑋莉PO勘災照被抓包P圖。她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」（圖翻攝自宋瑋莉臉書）

宋瑋莉PO勘災照被抓包P圖。她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」（圖翻攝自宋瑋莉臉書）

2024/10/04 00:07

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基隆前議長宋瑋莉勘災照被抓包P圖 網傻眼：P的也要像樣點

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒挾帶的外圍環流導致基隆3日下起致災性暴雨，不少地方傳出積淹水、土石流災情，地方不少議員都到災區勘災。而國民黨基隆市議員、前基隆議長宋瑋莉3日在社群PO勘災照，卻被網友抓包P圖，沒想到宋瑋莉惱羞成怒，嗆聲如果有再轉發她的圖文，將會提出告訴。

宋瑋莉今天在臉書發文分享勘災照，結果馬上被發現是P圖，且後製技術拙劣，大批網友湧入底下嘲諷，該貼文沒多久後也下架，但圖文還是被截圖下來轉發到不少地方社團，引發熱議。

沒想到宋瑋莉疑似惱羞成怒，3日深夜再於臉書發文，「對！我就是P圖 謝謝各位網軍網友以及想要蹭我流量的媒體朋友們轉發我的圖。但自始至終，我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞，不知如此也變成特定政爭霸凌的對象？刷新本人從政至今之三觀。」

宋瑋莉最後更嗆：「無意的P圖，造成大家的誤解，媒體下標與內容成為勘災圖，刊登之前，是否經過本人求證？瑋莉在此提出對報導此事件媒體之質疑，如再有轉發P圖，製造社會矛盾不安；不排除對這些有心之人，提出告訴！」

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