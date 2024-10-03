以黎衝突升溫 外交部已協助5台人離境、2僑民因故滯留

外交部。（資料照）

2024/10/03 21:24

〔記者方瑋立／台北報導〕中東局勢升溫，以軍戰車近日攻入黎巴嫩，外交部今（3）表示，截至今晚已協助黎國當地2名國人、3名僑胞離境，另2名僑民因照顧親人需求續留，駐約旦代表處將持續保持聯繫。

外交部今晚透過新聞稿指出，我國兼轄黎巴嫩的駐約旦代表處持續與黎巴嫩當地僑胞國人保持密切聯繫，其中3名僑胞採納建議，近日已搭船自黎巴嫩離境，安抵鄰近國家，後續將視情況決定續留他國或返台。目前尚有2位僑民因照顧黎籍親人之需，選擇續留黎國，代表處將持續保持聯繫。

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此外，我駐以色列代表處昨（2）日接獲2位滯留以國機場國人的緊急聯絡電話後，即派員前往機場提供相關協助，因伊朗攻擊以色列對航班造成影響，且適逢猶太新年期間，航班機位難求，駐處已協助該2位國人於3日經陸路進入約旦，後續並由我國駐約旦代表處在約旦境內提供相關協助返國。

外交部呼籲，中東區域緊張情勢持續升溫，國人近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。

外交部提供聯絡資訊如下：

國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

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