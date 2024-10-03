從政38年劃句點！台南市議員張世賢病逝 颱風天親友弔唁

張世賢（前中）為民服務績效曾獲得內政部頒發三等內政專業獎章。（資料照）

2024/10/03 14:21

〔記者楊金城／台南報導〕無黨籍台南市議員張世賢昨晚（2日）病逝，享壽72歲，問政向來敢言的他從政38年劃下句點，親友聞訊不捨。今天（3日）颱風天，靈堂尚未布置，仍有親友到張世賢白河昇安里埤子頭老家、白河服務處關心、弔唁。

張世賢白河服務處指出，張世賢的妻子去世多年，他有2子1女，昨晚由家人護送回白河老家治喪，告別式日期已訂10月17日；靈堂還未布置，部分地方人士今天先前來致意和關心。

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張世賢歷任兩屆白河鎮代表會副主席、兩屆白河鎮長、兩屆台南縣議員、台南市升格直轄市後，他在大新營第一選區連任4屆的市議員，草根性十足的他向來敢言，以「馬上辦、結善緣」精神，為民服務和爭取地方建設績效卓著，獲得地方好評，曾獲得內政部頒發三等內政專業獎章。

張世賢原本是國民黨籍，但本屆台南市議長、副議長選舉時跑票，被國民黨開除黨籍。

張世賢曾說，從政以來對鄉親有交代，就是有認真做事，無愧於心。問政立下標竿，讓許多支持者懷念不已。

張世賢（左二）為民服務，從政38年獲地方好評。（圖由張世賢服務處提供）

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