滋擾港人反中國國慶活動搶「光復香港」旗幟 中國籍夫妻今強制離境

在台港人趁10月1日中國國慶在西門町舉辦香港國殤活動，竟有中國遊客（左）鬧場，雙方爆發口角。（圖擷取自《自由亞洲電台》）

2024/10/03 16:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕旅居台灣的港籍人士，10月1日申請在台北市西門捷運站前，舉辦「反中國國慶」活動，結果被行經的一對中國籍姚姓夫妻搶奪「光復香港、時代革命」旗幟和滋擾；移民署和台北市警察局將姚姓夫妻查緝到案，發現對方以探親名義來台時，即已知探親對象早已於7月返回中國，兩人明顯不符向台灣申請入境事由，因此廢止兩人停留許可及註銷入出境許可證，於今（3）日執行強制出境。

4、5名旅居台灣的港籍人士，認為10月1日雖然是中國國慶日，但對於香港人而言卻是國殤日，因此以私人團體名義，9月下旬即向北市警萬華分局申請於10月1日下午5時，在西門町捷運站路口，舉辦「反中國國慶」活動。

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當日下午近5時左右，4、5名在台港人正在路口舉旗幟抗議時，行經的一對中國籍姚姓夫妻當場怒斥，表示「我是中國人，我愛中國」，伸手搶奪旗幟，雙方發生短暫肢體衝突。警方到場予以阻隔勸離，登記雙方資料，以便視事後兩方是否要另提告訴。

不過，姚姓夫很發生的滋擾事件引發後續酵應，國安單位與移民署接獲檢舉介入調查，發現姚姓夫妻是以探親名義申請來台，登記入住北市信義區一家五星級飯店。

經深入調查，姚男的母親是在台陸配身份，7月即已離台返回中國，目前也不在台灣。兩人台名義與實際從事活動不符，明顯違反「中國大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定，依規定我方可要求立即出境。

移民署昨日會同台北市警方將姚姓夫妻查捕留置，同時援依中國大陸地區人民進入台灣地區許可辦法規定，廢止姚男夫妻停留許可及註銷其入出境許可證，並於今（3）日執行強制出境。

移民署表示，對於中國大陸地區人民申請來台案件，主管機關有明確規範，須依來台目的申請相符的事由，且在台期間不得有傷害我國尊嚴，貶低台灣地位的言行。

移民署強調，將持續加強外來人口人流管理，依法審核相關申請案，並秉持嚴正執法之立場與決心，依法行政，確保兩岸交流健康有序。

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