中國以地方專法規管兩岸文物 陸委會：有矮化我方政治意圖

陸委會今日表示，中方透過地方專法規管兩岸文物等交流，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，有矮化我方之政治意圖，無助兩岸交流互動。 （資料照）

2024/10/03 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式上路，該法是中國首部文化領域涉台專項立法。陸委會今日表示，中方透過地方專法規管兩岸文物等交流，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，有矮化我方之政治意圖，無助兩岸交流互動。

福建省廣播影視集團轄下《今日海峽》報導提及，「福建省閩台關係檔案保護條例」是貫徹「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區意見」的具體措施；中共官媒《新華社》報導稱，閩台檔案充分反映兩岸的社會變遷，承載了中華民族歷史，是海峽兩岸同根同源、同文同宗、同屬一個中國的見證。

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該條例規定，檔案保管單位可以透過接受捐贈、購買、代存、複製等方式收集閩台關係檔案；鼓勵非國有收藏機構通過收集、整理、展示等方式積極參與保護利用工作；鼓勵港澳台同胞、海外僑胞積極宣傳閩台關係檔案，通過收集、捐贈等方式，參與閩台關係檔案保護利用工作。

對此，陸委會表示，兩岸交流應健康有序進行，單純的文化交流不應摻入政治因素而變質。對於中方透過地方專法規管兩岸文物等交流，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，並有矮化我方之政治意圖，並無助兩岸交流互動。我方會持續關注這個條例的後續影響。

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