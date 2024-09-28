邀韓國瑜協商總預算 卓榮泰：已喝過溫暖咖啡

行政院長卓榮泰（中）昨邀立法院長韓國瑜協商總預算案，卓榮泰表示，兩人對於未來國家應該發展的方向，基本理念是相同的。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/28 05:30

韓：行政部門先加強溝通看看

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕明年度中央政府總預算案兩度在立法院遭藍白黨團聯手「杯葛」，迄今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨邀立法院長韓國瑜協商，兩人簡短談話，氣氛融洽，韓國瑜表達樂於協助，但希望行政部門先加強溝通，看談得如何再來安排朝野協商；卓榮泰表示，兩人對於未來國家應該發展的方向，基本理念是相同的。

卓：國家發展方向 與韓理念相同

卓榮泰昨由行政院副院長鄭麗君、立院民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘陪同，與韓國瑜會面約十分鐘，雙方氣氛很融洽。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤轉述，卓榮泰於會面中表示，行政院希望盡速交付審查，團隊會以最大誠意向各黨立委說明預算編列、計畫與執行，只要讓預算進入審查程序，國會嚴格、理性、專業的監督、行政團隊絕對願意全力配合。

吳思瑤也提到，雙方早上會面時，韓國瑜給予正面回應，表示會擔起責任，以立法院院長的高度，力求總預算在國會進行審查，也願意向在野兩黨遊說及溝通。

據了解，對於總預算案，韓國瑜向卓榮泰表達樂於協助，不過希望行政院等行政部門可以和在野黨加強溝通，需要立法院什麼幫忙再來談。

至於何時安排朝野協商，韓國瑜認為，要看行政院溝通的狀況，行政部門先了解各黨團及立委的癥結點在哪，以及行政團隊要往哪個方向走，先談到一個階段，否則朝野協商若沒共識，一樣沒有進度。

卓榮泰稍晚接受民進黨立委蔡其昌質詢時證實，他已和韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」，談了相關的事情，韓和他對於未來國家應該發展的方向、採取的方式，兩人的基本理念是相同的。

卓榮泰說，「我們（指自己與韓國瑜）彼此都要進行很多的努力」，他和部會首長要表現誠意，拜託韓國瑜能夠和立委們，以如何推動國家政務為首要一起來努力。

蔡其昌表示，卓榮泰展現誠意，韓國瑜展現能力，這才是國家之福，樂見兩位喝咖啡多多溝通，讓人民期待的總預算、地方政府的補助款可以順利在立院進行審查。

「其實我心裡面也很難過」，國民黨立委陳雪生質詢時也強調，總預算有許多地方建設，他了然於胸。蔡其昌剛剛說希望韓國瑜和幾位總召茶敘，把困境解決比較重要，而不是三黨對抗。卓榮泰回應，他們就是朝這個方向來進行。

民眾黨團總召黃國昌則於黨團記者會說，歡迎卓揆率部會首長來溝通，但勿只派單一部長來虛晃一招。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法