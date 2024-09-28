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首頁　>　政治

卓榮泰、韓國瑜為總預算共同作東 下週五擬邀朝野黨團三長餐敘

2024/09/28 13:27

首次上稿：12:43
更新時間：13:27

〔記者李文馨／台北報導〕明年度中央政府總預算案兩度在立法院遭藍白黨團聯手「杯葛」，迄今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨邀立法院長韓國瑜協商，兩人簡短談話，氣氛融洽。民進黨團幹部吳思瑤今（28日）受訪提到，兩院院長昨也展現高度，兩人共同具名邀請朝野黨團三長於下週五（10/4）餐敘，為總預算付委審查努力，也期待各黨黨鞭一起坐下來對話。

吳思瑤表示，昨天兩院院長在議場後喝咖啡，也有共識要共同具名邀請各黨團幹部進行餐敘，民進黨團一定會出席，也特別拜託韓國瑜邀請國民黨團及民眾黨團與會，這是兩院院長談好具名的邀約，卓也特別謝謝韓的幫忙，促成此次餐敘，餐敘時間會預估會在下週五（10/4）晚上，地點仍待敲定。

吳思瑤指出，這是兩院院長昨天在溫暖的咖啡聚會中共同敲定，兩院院長皆有共識要為總預算付委審查努力解套，盼促成各黨黨鞭一起對話。她也還原現場對話，首先是由卓榮泰提餐敘想法，韓國瑜也馬上回應「正有此意」；至於昨天為何未公開，是因為不確定參與時間，也不確定藍白黨團出席意向。

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