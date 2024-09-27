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    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節將出擊 罷免背心首現身

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，地點就在火車站前廣場，將有志工穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場。（記者洪美秀攝）

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，地點就在火車站前廣場，將有志工穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場。（記者洪美秀攝）

    2024/09/27 15:25

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市罷免高虹安公民團體「風城安心上路」發起罷免連署行動，預告9月最後一場小蜜蜂的活動在明天928教師節，地點在火車站前廣場靠近晶品城廣場，並提到此次小蜜峰出動的志工都會穿上首次出現的罷免背心，呼籲想要新竹市改變及重拾新竹光榮的市民勇敢站出來，一起加入罷免連署行動。

    罷高公民團體表示，明天是9月最後一場小蜜蜂罷免連署出動的日子，會在火車站前廣場，靠近晶品城的廣場處提供罷免連署填寫等活動，不管是要來寫連署書、捐款、繳連署書、或拿空白連署書及拿回寄信封，都歡迎市民參與，但也提醒大家，尊重志工發言權跟肖像權，若要拍照，可先詢問，另也有下雨方案，若遇大雨，則會在晶品城旁的騎樓，且此次也會穿上新完成的志工背心，想要參與罷免連署的市民可認明「罷免找我」的志工背心，就能順利快速完成罷免連署。

    公民團體也表示，接下來仍會持續罷免提案連署活動，也會再公佈10月份小蜜峰出動的時間表，同時也推出「助印箱」，提供想要支持及贊助影印連署活動的市民可隨喜贊助，除可減輕志工負擔，也能延續罷免行動。

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，罷免志工背心將穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場。（照片取自罷高團體粉專）

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，罷免志工背心將穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場。（照片取自罷高團體粉專）

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，罷免志工背心將穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場，同時也會有助印箱可接受支持者贊助。（照片取自罷高團體粉專）

    罷免高虹安「風城安心上路」小蜜峰教師節出擊，罷免志工背心將穿著印有「罷免找我」字樣的背心現身連署現場，同時也會有助印箱可接受支持者贊助。（照片取自罷高團體粉專）

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