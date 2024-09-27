台鐵人員遭民眾施暴事件不斷 藍委要求交通部、勞動部修職安法加重刑責

國民黨立委楊瓊瓔（左起）、洪孟楷及羅廷瑋等，27日舉行「終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩」記者會。 （記者劉信德攝）

2024/09/27 16:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委洪孟楷、楊瓊瓔和羅廷瑋今天舉行「終結公共運輸職場暴力，安全改革刻不容緩」記者會，針對公共運輸工作者遭民眾施以暴力及不當對待、妨礙執行職務等，呼籲交通部、勞動部研議修正「職安法」，對違反者加重刑責。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，近期不管是在嘉義大林站還是其他地方，都有站務人員遭旅客毆打和辱罵的情形，但雇主給予的保障不足夠，有些甚至會說大事化小小事化無，如果不是社會注目的事件，不會主動告知相關的法律權益，因此要求交通部、勞動部要以法律位階的方式來保障。

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台中大眾運輸產業工會理事長吳晉銘表示，職災發生後危機處理的狀況、精神狀態評估，不該由第一線人員去負擔責任，且應審慎評估人員配置才能堅守。

北區捷運電聯車駕駛產業工會理事長黃翊家說，從鄭捷事件開始大家更重視公共交通安全問題，但北捷每日運量200萬人次，各種酒醉旅客造成的衝突不斷發生，一開始都是清潔人員和保全先處理，但他們都是外包人員，沒有公權力，建議未來修法要提高安全人員的保障，必須涵蓋的保全和清潔人員。

楊瓊瓔表示，為什麼是件會一而再再而三發生？代表政府沒提出有效的改善放案，也沒有重視。希望部會和執行者來討論，才能真正去落實有效的政策，不要只有嘴巴說台鐵改革、台鐵公司化，連員工都保護不好，哪有資格用嘴巴來說；另，對於是否要公發密錄器，增設鐵路警察巡邏，她會要求台鐵董事長和交通部長立即回應。

洪孟楷表示，呼籲交通部、勞動部共同研議，參考刑法妨礙公務罪、醫療法妨害醫療罪之法條文字，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，若因此妨礙勞工執行職務，違反者應加重刑責，提出職安法或其他適合的法規修正。

洪孟楷並請交通部參考勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」，針對公共運輸服務提出產業別的質安保護指引，供事業單位依循中央標準，修正及補強「事前預防、事發應對、事後追蹤」等流程與內規。

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