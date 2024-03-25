剪錯線？台鐵宜蘭段訊號線被剪 嫌犯落網

宜蘭市環市東路北端陸橋下的台鐵2條訊號線23日被剪斷，歷經6個多小時才完成搶修。（資料照，記者蔡昀容攝）

2024/03/25 11:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵宜蘭段鐵軌邊訊號線23日被剪，造成四城車站到宜蘭車站間號誌異常，有30列次列車共3850名旅客受影響，警方昨天拘提涉案的李姓裝潢工人，李男疑似要竊取電纜線，卻誤剪訊號線，但李男否認犯案。

23日清晨4點，四城車站到宜蘭車站間號誌異常，台鐵人員檢查後發現，宜蘭市環市東路北端陸橋下軌道邊，有2條訊號線被剪斷，詭異的是並未取走，外界一度質疑蓄意「搞破壞」？此事涉及大眾運輸行車安全，宜蘭刑警大隊、宜蘭警分局、鐵路警察局花蓮分局共組專案小組偵辦。

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警方專案小組調閱監視畫面，確認一輛藍色小貨車在案發當時兩度進出現場，鎖定車牌以車追人，查知貨車是輛租賃車，18日租給李姓裝潢工人，昨天下午持拘票到羅東鎮將李男拘提，隨後前往他的住處搜索，查獲油壓剪、頭燈、梯子等工具。

李姓男子前科累累，落網後否認犯行，專案小組調查他租用的藍色小貨車GPS（全球定位系統）行車軌跡，加上取得證物，懷疑他涉有重嫌，全案涉及毀損、竊盜、公共危險罪，今天下午將移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，李男疑似想竊取電纜線，但誤剪訊號線，被剪斷的2條訊號線，每條線內有61條細小銅芯，可能被認為價值不高而未取走。事發後，附近鐵路號誌異常，有3處平交通遮斷桿無法正常運作，列車減速慢行，歷經6個多小時才完成搶修。

事發後，附近鐵路號誌異常，列車減速慢行。（圖由讀者提供）

被剪斷的台鐵訊號線。（圖由讀者提共）

每條訊號線內有61條細小銅芯。（圖由讀者提供）

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