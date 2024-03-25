貪心賠更多…… 台鐵外包清潔工拾獲錢包卻侵占6千元 判罰1萬

基隆地院近日審結，認定何姓清潔人員觸犯侵占遺失物罪，判罰1萬元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2024/03/25 10:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台鐵外包的何姓清潔人員去年6月18日晚間，在七堵調車場內清潔車廂時，發現一個小錢包裝有現金、信用卡等。清潔人員心生歹念，將錢取出，其他物品直接丟棄，過程被監視器拍下，被警方移送法辦。基隆地院近日審結，認定何姓清潔人員觸犯侵占遺失物罪，判罰1萬元，緩刑2年。

檢警調查，何姓清潔人員是台鐵外包廠商聘用的清潔人員，案發當時拾獲陳姓男子遺失的墨綠色小錢包後，打開查看，發現有6千元現金及10多張證件、信用卡及金融卡，隔了兩天竟決定侵占裡面的6千元款項，先將現金取出後，將其他物品丟棄他處。

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陳男發現錢包遺失後，報警處理，警方依照其提供的線索及可能遺失的位置進行排查，調閱監視器時，發現是被陳姓清潔人員拿走，便約談他到案說明。清潔人員坦承犯行後，將其函送法辦。檢察官偵訊後，依涉犯侵占遺失物罪嫌，將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，何姓清潔人員從事車廂清潔工作時拾獲他人遺失錢包，卻侵占入己，危害社會治安且缺乏尊重他人財產權觀念，且錢包內尚有失主的證件、信用卡等物品，隨意丟棄造成陳姓失主不便；但考量他已承認犯行且賠償失主損失，顯見犯後具悔意與彌補之心，而陳男也表示願意原諒對方且不再追究，故判罰何姓清潔人員1萬元，得易服勞役10天，緩刑2年。

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