澎湖機場關2天後湧候補人潮！清晨4點就大排長龍

澎湖機場一早就湧入大批候補旅客，在機場外大排長龍。（記者劉禹慶攝）

2024/07/26 09:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場歷經凱米颱風關場2天，滯留旅客多達8000餘人，今（26）日一早4點多，澎湖仍在颱風暴風圈內，機場外就有民眾冒著風雨漏夜排隊，機場開放後更像逃難潮，聯合候補櫃檯密密麻麻都是候補民眾，軍方也準備出動運輸機協助運送，但因軍機是目視進場，上午天候不穩定，可能要延至下午後才能啟動。

澎湖航空站表示，由於澎湖地區受到凱米颱風侵襲影響，24日及25日兩天澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，26日航空公司預劃航班恢復正常飛航，提供澎湖往台灣本島各航線合計有65航班（澎湖往台北27班次、澎湖往台中15班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄19班次）。

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由於連續2天班機停航，24日訂位客滿，估計5000人；25日也是訂位客滿，估計5400人，扣掉澎湖籍民眾及重複訂位旅客，加上23日提前離澎旅客，官方保守估計滯留澎湖約8000餘人，因此立委楊曜、澎湖縣政府及民航局協調立榮航空公司及華信航空公司增開7航次加班機以協助疏運滯留旅客，但甫開放訂位就秒殺。

由於僧多粥少，不少滯留遊客選擇提早前往澎湖機場候補，今天早上4點多風雨交加、天仍濛濛黑之際，澎湖機場外就大排長龍，甫開場機場候補櫃檯前更是擠得水洩不通，澎湖航空站將持續觀察當日疏運情形，適時陳報民航局協調航空公司增加運能，軍方也視天候狀況隨時啟動運輸機。

澎湖機場聯合候補櫃檯民眾密密麻麻，被戲稱是逃難潮。（記者劉禹慶攝）

瞬間湧入的候補旅客，在航空公司櫃檯前大排長龍。（記者劉禹慶攝）

候補櫃檯前民眾擠成一團，等候叫號。（記者劉禹慶攝）

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