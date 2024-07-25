遭掉落外牆砸死婦是花蓮門諾醫院護理師 受傷7歲兒仍與死神搏鬥中

高姓護理師（中）颱風天不幸遭砸落的磚牆砸中，同行的兒子人還在加護病房急救，一場突如其來的意外讓甜蜜家庭因此破碎。（取自馬姓社工臉書）

2024/07/25 12:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米昨天下午至晚間在花蓮外海繞圈圈，花蓮市中興路全家超商頂樓磚造外牆卻被掀起的鐵皮屋頂翻倒，造成外牆翻落重落地，砸中當時停在超商門口白色轎車，造成車上45歲高姓女子送醫搶救不治，7歲兒還在加護病房！門諾醫院上午確認高女為該院的門診護理師！門諾醫院表示，護理師在門諾服務8年，服務態度積極認真，發生不幸事故讓同仁十分不捨！

據家屬在社群網站貼文指出，看到網傳影片發現當事人是堂哥一家人，「明明上一秒好好的，下一秒就發生不幸，幸福快樂的家庭瞬間這樣沒了，現在需要大家一起幫我們的侄兒禱告」，家屬也說，堂哥是社工，不可能在颱風天出門玩，當時是護理師下班、堂哥帶著7歲小孩去醫院接太太下班，剛好停在那裏被砸到。

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門諾醫院今天上午悲痛表示「深感痛心，願逝者安息」！院方指出，醫院昨天上午有正常門診，鑑於風雨逐漸增強，上午9點就宣布下午暫停所有門診服務，因此高姓護理師於中午12點32分離院。

院方說，高姓護理師於門諾服務8年，工作態度良好，對於發生不幸事故，醫護同仁都十分不捨與悲痛，第一時間向家屬表達深切的慰問關心致意，同時全力為家屬及男童禱告，將全力協助護理師家屬處理後續事宜，提供必要協助。

台灣基督教福利會則在今天貼文指出，該白色轎車是馬姓社工督導一家人的車，是原民會委託東華大學專管中心派到宜蘭縣原住民家庭中心的社工督導，在南澳原家中心、基督教福利會宜蘭縣都原中心等地服務，馬督導來自萬榮鄉馬遠部落、他的妻子是卓溪鄉卓樂教會的信徒，「請大家幫忙禱告，為孩子加油」！

死者社工夫上午做筆錄 泣喊「車停不到1秒牆壁就掉下來」！

據了解，馬姓社工督導今天上午到派出所做筆錄，左腿受傷行走不便，受訪時泣不成聲，他提到全家人住在花蓮市中興路附近，颱風天開車去超商買東西，車子「停不到一秒，牆壁就掉下來」！

高姓護理師因頭部多重鈍傷、穿刺傷，送到醫院時已失去生命跡象，經搶救無效於晚間6點半宣告不治：從門諾轉院到慈濟醫院的7歲男童，因粉碎性骨折、頭部重創及腦出血，昨晚間緊急手術，今天凌晨0時45分完成手術後轉小兒加護病房，慈濟醫院表示目前仍全力搶救中，希望有奇蹟出現。

遭外牆砸中枉死的高姓護理師在門諾醫院服務8年，同仁聽聞噩耗悲傷不捨。（記者花孟璟攝）

台灣基督教福利會貼文，希望各界一起為孩子禱告加油！（取自臉書）

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