砸死護理師磚牆「不是女兒牆」是違建？花縣府將調建築圖釐清

掉落的磚牆被懷疑不是女兒牆，根本是違章，縣府表示明天上班調圖釐清。（記者花孟璟翻攝）

2024/07/25 13:53

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〔記者花孟璟／花蓮報導〕強颱凱米在花蓮市區橫掃而過，昨天下午傳出1死1傷慘劇，對此縣府表示，昨初步到場目視是磚牆沒有鋼筋，但是否為違章建築，將在明天上班日調建築原始圖來釐清。

花蓮市中興路全家超商頂樓疑似違建，在颱風天頂樓鐵皮加蓋遭到強風吹掀，撞擊推擠到頂樓一片磚牆，整片竟然從6樓高度頂樓墜落，造成停在下方的門諾高姓護理師被砸中送醫不治，7歲兒還在小兒加護病房，甜蜜家庭因而破碎！

有建築專業的網友貼文痛批，砸死人磚牆根本不是女兒牆，是違章建築。網友指出，這種應該是違章建築牆面，不會是原來建築的女兒牆，責任不是天災、根本就是人禍，兇手包括加蓋違章建築的屋主、以及怠忽職守的花蓮縣政府，竟然放任違章建築存在，他建議受害者向屋主夫婦求償、更不能放過花蓮王夫婦。

花蓮縣府建設處表示，昨事發後有派員到場了解，初步目視是紅磚牆非RC構造，然而因颱風過後，花蓮市許多招牌遭到強風損壞掉落，也有在半空中搖搖欲墜，為避免造成用路人危險及影響交通安全，建管單位上午忙著處理危險廣告物的部分，進行清查及清除作業。

縣府指出，花蓮縣過去所有建案的建築圖都另外儲存在租用的倉庫，資料量十分龐大，會在明天上班日前往調閱原始設計圖釐清是否為建物原始的牆面，至於頂樓加蓋的鐵皮屋部分，則要看屋主是否曾向縣府申請施作屋頂防漏，依法如有申請，可免申請建造執照、簡化流程，不過這部分都要等待明天調閱文件後才能釐清。

據了解，該建物為花蓮市美侖大飯店所租用的員工宿舍，2014年美侖飯店向宜津企業承租，宜津2樓到5樓租給飯店，1樓租給全家超商，然而宜津企業就是花蓮美侖大飯店母公司。

美侖大飯店廖姓協理上午受訪時表示，建物是1989年興建，頂樓是既成建物，不清楚是否違建，昨第一時間得知意外發生，他也立即趕到門諾醫院探視護理師7歲兒子，但馬上又轉院去慈濟，他也追去慈濟醫院慰問家屬，但家屬當時可能情緒比較激動，他也主動留下聯絡資料，請家屬如需要幫助可24小時聯絡，醫藥費等費用會由飯店協助。

花蓮縣府則是呼籲，建物所有權人請趕快巡查並加固廣告物，針對有掉落或已影響交通安全者應儘速處理排除，如屋主無法及時處理排除者，縣政府將先行排除這些可能造成危險的招牌障礙物。

掉落的磚牆被懷疑不是女兒牆，根本是違章，縣府表示明天上班調圖釐清。（記者花孟璟翻攝）

牆壁掉落砸到車輛，造成護理師當場失去生命跡象、兒子腦出血開刀仍在加護病房，縣府表示還要查。（消防局提供）

牆壁掉落砸到車輛，造成護理師當場失去生命跡象、兒子腦出血開刀仍在加護病房，縣府表示還要查。（消防局提供）

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