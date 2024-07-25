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婦人遭女兒牆砸死傳是護理師 家屬慟：不可能白目出遊玩

昨傍晚在花蓮美崙更發生大樓鐵皮屋頂被強風掀翻，導致整片女兒牆磚塊掉落砸中底下經過的自小客車後車廂。（圖擷自網路）

昨傍晚在花蓮美崙更發生大樓鐵皮屋頂被強風掀翻，導致整片女兒牆磚塊掉落砸中底下經過的自小客車後車廂。（圖擷自網路）

2024/07/25 08:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮昨遭遇颱風凱米侵襲，14級陣風還引發磚造女兒牆從6樓高度掉落，導致有行車路過的婦人不幸過世，但在網路上卻有酸民留言質疑為何要出門，甚至有人「看圖說故事」質疑車輛為何一度「違停」在斑馬線上，不過在網路上也傳出，其實受害婦人是一名護理師，自稱家屬的網友強調「不可能白目在颱風天出門遊玩」。

凱米颱風過境在許多地區造成嚴重災情，昨傍晚在花蓮美崙更發生大樓鐵皮屋頂被強風掀翻，導致整片女兒牆磚塊掉落砸中底下經過的自小客車後車廂，在後座的45歲婦人當場失去生命跡象，經送醫後不治，7歲男童重傷意識不清，也在加護病房搶救中。

不料相關畫面在網路瘋傳之餘，竟有酸民質疑「不是說颱風天好好待在家嗎？」甚至還有不少網友看影片辦案，質疑小客車為何一度停在斑馬線前，還留言酸「違建砸到違停」、「違停+違建，台版天災變人禍」、「違停對決違建」、「所以不要違規停車，就會躲過一劫」。不過也有網友指出「車才停下不到五秒鐘...」、「有沒有可能是停紅燈」。

不過昨深夜在Threads上也有網友A發文指出「當事人竟然是自己的堂哥一家人，很難想像當時的我哥有多慌多痛，明明上一秒還好好的，下一秒就這樣發生不幸」，並指「堂哥他們一家經歷了許多事情，原本幸福快樂的家庭，一瞬間就這樣沒了，太難受了」、「親愛的嫂嫂經過搶救後仍無效，現在很需要大家一起幫我們的姪兒禱告，現開完刀仍在加護病房觀察」。

也有其他網友發文指出「那個剛剛花蓮鐵皮屋被砸案件，是醫護人員老婆下班，爸爸帶著小孩（未滿12歲不能獨留）去接太太下班，然後就剛好停在那裡被砸到，你們最好自己家裡不要有家人發生這種事」，也引來網友A留言表示「我哥本身是社工，嫂嫂是門諾的護理師，不可能白目在颱風天出遊玩」。

昨深夜在Threads上也有網友A發文指出「當事人竟然是自己的堂哥一家人，很難想像當時的我哥有多慌多痛」，並指「我哥本身是社工，嫂嫂是門諾的護理師，不可能白目在颱風天出遊玩」。（圖擷自Threads）

昨深夜在Threads上也有網友A發文指出「當事人竟然是自己的堂哥一家人，很難想像當時的我哥有多慌多痛」，並指「我哥本身是社工，嫂嫂是門諾的護理師，不可能白目在颱風天出遊玩」。（圖擷自Threads）

在網路影片下方，竟有酸民留言質疑為何要出門，甚至有人「看圖說故事」質疑車輛為何一度「違停」在斑馬線上。（圖擷自網路）

在網路影片下方，竟有酸民留言質疑為何要出門，甚至有人「看圖說故事」質疑車輛為何一度「違停」在斑馬線上。（圖擷自網路）

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