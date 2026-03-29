「國民黨一條龍」查京華城案 簡舒培：藍營抗議「蔣萬安查弊」？

台北市議員簡舒培。（資料照）

「蔣萬安在查弊，國民黨在抗議？」國民黨今估有20名立委將上凱道聲援民眾黨前主席柯文哲，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，質疑柯文哲圖利京華城、提出告發、甚至在議會主持行政調查的，不乏國民黨人士，資料也是台北市長蔣萬安、前副市長李四川主持的行政體系提交，國民黨竟動員大喊「政治迫害」，根本是邏輯崩壞，這樣的政治場景，只能用「打人喊救人」形容。

簡舒培表示，京華城案走到今日最荒謬的不是案情本身，而是國民黨正在上演「昨天的我，打臉今天的我」的奇幻劇，質疑柯文哲圖利京華城的是國民黨籍前市長郝龍斌，提出告發、在議會主持行政調查的分別是鍾小平、游淑慧，將完整卷證整理好送進檢調體系的是蔣市府。柯文哲被判17年有期徒刑，國民黨中央不僅沒喊天理昭彰，反倒選擇動員上街大喊政治迫害、操作民粹抗爭。

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，這種轉變已不是政治攻防，而是嚴重人格分裂，包括邏輯上的自我否定、制度上的雙重標準，以及利益凌駕是非。若是「迫害」，當初蔣市府送件是「陷害」嗎？如為「冤案」，藍營議員過去是在「編故事」嗎？承認現在對的話，就是打臉先前的調查；承認現在錯，即是承認當初在亂搞。

此外，需要監督時利用行政資源蒐證、移送，當政治利益不符時，反過來攻擊制度是「綠色恐怖」，此等操作是在摧毀國民黨執政縣市的公信力。而從「揭弊先鋒」變成「護航側翼」，是利益的對調、不是價值的轉變，感慨「當政治利益高於真相，任何立場都可以一秒推翻。」

簡舒培認為，一個政黨連「自己提出的證據」都視而不見，只為了討好柯文哲，推翻自己黨內議員的努力、無視自家市長提供的資料，那人民還能相信什麼？「如果連你們自己提供的證據都不信，那你們當初到底在查什麼？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法