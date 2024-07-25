8旬翁颱風夜外出購物迷途 警憑他手中鐵盒找到回家線索

警方幫助樊姓老翁返家。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/25 11:58

〔記者王冠仁／台北報導〕這2天受到凱米颱風影響，全台各地都出現狂風豪雨，台北市1名獨居的8旬樊姓老翁，在昨晚颱風登陸前外出購買物資，沒想到買完以後卻忘了回家的路，於是跑去向附近店家求援。警方接獲店員通報趕往，老翁起先說不出自己的姓名與住址，幸虧員警發現老翁拿著1個鐵盒，盒內裝有其住處的地契與家人姓名，這才順利護送他返家。

北市警中正一分局在昨天晚上8時許接獲報案，1位pizza店員聲稱，有1名迷途老翁出現在其店面，對方不知自己住處在哪裡，需要警方協助。

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忠孝東路派出所警員李世文、林憲樑獲報前往，這才發現原來這位老翁想要在颱風登陸前外出採買物資來防颱，但他獨自外出採買完畢後，卻忘了回家的路，他見到新生北路上有1家pizza店，於是向店家求援。

員警起先詢問老翁姓名與住處，但老翁說自己想不起來，原本員警打算將老翁帶回派出所，但員警發現老翁拿著1個鐵盒，員警經其同意查看後，發現鐵盒內有其住處的地契與家人姓名，員警這才發現走失的是8旬樊姓老翁。員警循線聯繫上其妹妹，得知樊位於中山區的住家地址。

由於昨晚出現間歇姓的強風豪雨，員警擔心樊獨自一人在外易發生危險，於是熱心載送他返家。他抵達家門時，還想先前買來的麵包送給員警，員警婉拒表示颱風天採買不便，要他留存享用，並囑咐他颱風天外出十分危險，務必待在家中比較安全。

中正一分局呼籲，颱風天室外風強雨驟，盡量避免出門，以保護自身安全，民眾若發現迷途或獨坐、倒臥路邊之老人或異常民眾，可通報警方處理，共同幫助迷途者順利返家團聚。

警方幫助樊姓老翁返家。（記者王冠仁翻攝）

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