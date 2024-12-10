中國統戰收買台網紅引關注 陳時奮揭協力者4樣態

旅美教授陳時奮分析中共在地協力者「四種樣態」。（資料照）

2024/12/10 00:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅「八炯」近日與曾為中國統戰樣板的饒舌歌手「閩南狼」陳柏源拍影片揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）也跳出來分析中共在地協力者「四種樣態」，引發討論。

陳時奮在臉書發文表示，最近八炯的中國統戰紀錄片爆紅，可以看出很多人關切台灣網紅被對岸收這件事，「收買網紅只是認知作戰的一部份，目的在增加台灣網民對中國的好感。另一部分則是收買在地協力者，抹黑台派意見領袖與製造台派的矛盾。針對認知作戰，我有切身的經驗，有些心得可跟大家分享。根據我的觀察，在地協力者會分工，可分成四個等級。」

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他接著說：「首先是『光鮮網紅』，這類是最高級的在地協力者，聲量也最大。他們平常假扮台派啦啦隊，加入台派議題的討論，也會蹭台派名人。因為人設光鮮，他們有許多台派粉絲的追隨。遇到關鍵議題，或碰到關鍵人物，他們就會出擊，而且手法細膩。例如魏德聖與郭台強發生財務糾紛時，他們賣弄專業名詞，抹黑魏德聖欠錢不還。魏德聖是極少數抱持台灣史觀的導演，作品有濃烈的本土意識。把魏德聖抹黑為欠錢不還的無賴，可間接打擊逐漸抬頭的本土意識。」

再來是「霸凌網紅」，「這類是第二級的在地協力者，也是巧妙的仇恨製造者。表面上，他們是鐵桿台派，貼文充滿本土意識。除了台派網民的追隨，他們也會吸引藍白網民的挑戰。遇到上門挑戰的藍白網民，這類網紅不假辭色，絕對直接回擊，而且態度強勢，用語尖酸刻薄，時而嘲諷，時而羞辱，接近網路霸凌的程度。他們的回覆不是為了溝通，而是為了霸凌藍白網民，讓對手產生仇恨。因為霸凌網紅的鐵桿台派立場，他們在網路製造的仇恨皆由台派概括接受。」

第三種是「找碴網紅」，「第三級的在地協力者沒有偽裝，擺明就是反台派，而且都是在找碴。他們盯著台派人物，只要稍有言行疏失，就無限上綱到罪不可赦的地步。最近的例子就是民進黨立院黨團的一篇發文。只是小編錯誤解讀韓國的政局，就被無限上綱到民進黨挺戒嚴，賴清德必須出面道歉。找碴網紅的受眾是他們的同溫層。他們的發言不在說服台派網民，而在鞏固藍白網民的支持，提供受眾可以使用的二手傳播題材。」

最後一種是「瘋狗網紅」，「瘋狗網紅是最低級的在地協力者。他們的人設不佳，聲量不大，但到處亂咬，而且咬著不放。瘋狗網紅不會生蛋，但會到處拉屎。瘋狗網紅的專長就是潑糞，而且用詞低級。他們瞄準社經地位相差懸殊的台派人物，讓受害者陷入兩難，沈默等同承認對手的抹黑，反駁又會增加對手的聲量。瘋狗網紅有明確的目標受眾，即資訊缺乏、閱讀不足與性格衝動的網友。瘋狗網紅利用謾罵帶風向，誘導這類網友仇視被標定的台派人物。」

陳時奮分享如何辨別在地協力者的3條規則，「第一，沒有正職的網紅，網路普及製造了所謂的自媒體，也就是一人媒體，右手寫文章，左手收贊助，完全沒有監督與制衡，無正職收入、物慾又強的自媒體很容易被收買。第二，媒體出身的網紅，對岸在台灣的媒體滲透又深又廣，記者出身的名嘴與網紅都不能輕信。第三，立場搖擺的網紅，網路聲量需要時間經營，所有網紅都有長期的言論紀錄，不論如何隱藏立場，在地協力者總會顯露本色。」

最後他直言，「在地協力者有多重樣態，判別的規則並不複雜，但我也要提醒大家不能過度多疑。除非掌握了金流，我們無從確認哪位網紅才是在地協力者。這是我的建議，莫輕信網紅的言論，包括我在內。」

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