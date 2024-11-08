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    又是波音！澳航客機引擎故障傳出巨響 急降雪梨機場冒濃煙

    澳洲航空公司今日1架計畫飛往布里斯本波音737客機，起飛後引擎突因不明原因故障，機長聞訊緊急掉頭安全降落雪梨機場。（圖擷自「@clowndownunder」X）

    澳洲航空公司今日1架計畫飛往布里斯本波音737客機，起飛後引擎突因不明原因故障，機長聞訊緊急掉頭安全降落雪梨機場。（圖擷自「@clowndownunder」X）

    2024/11/08 14:34

    羅添斌／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲航空公司（Qantas Airways）今日1架計畫飛往布里斯本波音737客機，起飛後引擎突因不明原因故障，機長聞訊緊急掉頭安全降落雪梨機場，據當地報導，機場跑道旁的草叢就起火燃燒，現場濃煙瀰漫。

    綜合《路透》等外媒報導，全球知名航班即時追蹤網站「Flightradar24」資訊顯示，澳洲航空QF520波音737客機，今日中午12點35分左右（台灣時間9點35分）從雪梨機場起飛前往布里斯本，孰料起飛不久發生巨響，經過約10分鐘後機長對艙內乘客廣播表明，起飛時客機右側的引擎因不明原因出狀況，接著盤旋返回雪梨機場，於下午1點左右安全著陸。

    美國廣播公司記者威拉西（Mark Willacy）事發當時人也在機上，他回憶，飛機輪子剛離開停機坪不久後發生一聲巨響，飛機也在震動，接著看向窗外，發現飛機緩慢升高，向西傾斜後返回雪梨上空。

    社群平台轉傳公開公開影像可見，可見，飛機降落雪梨機場後，有數輛消防或救援車輛趕往客機檢查引擎，現場瀰漫大量濃煙，跑道旁草地起火。此外，新南威爾斯州消防救援中心初步報告指出，引擎故障引發草地大火。

    澳洲航空首席飛行員托比亞諾（Richard Tobiano）回應，該架航班起飛後疑似發生引擎故障，隨後盤旋1小時之後安全降落雪梨機場。澳航將調查引擎問題原因，無人員受傷通報。

    雪梨機場表示，「該架飛機離開時，機場跑道東側的草叢起火，航空救援消防服務隊控制火勢。目前尚不清楚這2起事件是否有關聯，已展開調查。」

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