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    天堂重聚！彰化伸港小姊妹車禍先後離世 手牽手入阿嬤夢裡磕頭道別

    伸港鄉陳姓姊妹車禍重傷後相繼離世，阿嬤在小妹妹告別式前一晚夢到她們牽著手來磕頭道別。 （阿嬤提供）

    伸港鄉陳姓姊妹車禍重傷後相繼離世，阿嬤在小妹妹告別式前一晚夢到她們牽著手來磕頭道別。 （阿嬤提供）

    2024/11/07 15:57

    〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！彰化縣伸港鄉陳姓姊妹今年2月車禍命危，與死神搶命，繼姊姊不幸在搶救第197天離世後，妹妹也在昏迷長達251天後離世，並於5日舉辦告別式，姊妹倆的阿嬤在告別式前一晚夢到她們牽著手來磕頭道別，令人心碎。

    阿嬤說，她在孫女5日告別式的前一晚睡夢中，突然看到姊妹倆一起手牽著手來看她，並下跪磕頭道別，表示沒辦法長大後來照顧阿嬤，還要阿嬤照顧好自己；姊妹倆還要她不要哭，卻沒想到哭得比她還淒厲，讓她的心都碎了；唯一讓她欣慰的是，姊妹倆有相遇了、牽手在一起，讓她比較放心。

    陳姓國小3姊弟今年2月22日晚間走路返家途中，在伸港鄉遭休旅車撞擊，11歲、9歲姊妹一度無呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷，3人分別送往彰基與彰濱秀傳醫院急救，姊妹送醫後恢復心跳，9歲妹妹在彰基加護病房插管治療，在秀傳醫院治療的姊姊，昏迷指數一度從3回升到11，不過後來又降為3，需靠呼吸器維生。

    9月5日在秀傳醫院搶救的姊姊上午7點病況突然急轉直下，醫護人員電擊施藥搶救，仍因多重器官衰竭不幸離世。轉院至漢基搶救中的妹妹，原本生命跡象穩定，昏迷指數3，不料在昏迷251天後，於10月29日晚間離世，醫護人員難過的說，姊妹天堂重聚當小天使了。

    伸港陳姓姊妹今年2月22日過馬路時被休旅車撞飛，圖為救護畫面。（資料照）

    伸港陳姓姊妹今年2月22日過馬路時被休旅車撞飛，圖為救護畫面。（資料照）

    陳家小妹妹昏迷251天後於10月29日離世，姊妹倆天堂重聚當小天使。（資料照）

    陳家小妹妹昏迷251天後於10月29日離世，姊妹倆天堂重聚當小天使。（資料照）

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