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    婦帶370萬現金「路邊面交」詐團 警衝車內阻詐竟遭誤認搶劫

    路邊LEXUS面交，警方趁婦人交款之際逮捕車手。（警方提供）

    路邊LEXUS面交，警方趁婦人交款之際逮捕車手。（警方提供）

    2024/11/06 19:14

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣和美鎮現年63歲吳姓婦人遇投資詐騙，詐團指示她到「道周路旁一部黑色LEXUS」交款，她竟然毫不起疑，帶著370萬元現金「自投羅網」。好在警方接獲線報，埋伏在車後，在車內交款瞬間將車手逮捕。

    該名婦人交款時，警方突然衝進車內，她還以為「遇到搶劫」，警察告訴她「妳遇到詐騙集團，這個就是車手」，警方當場揭穿車手身上所帶的「投資公司工作證」都是偽造的，婦人才半信半疑「可能遇到詐騙集團」。

    警方表示，婦人中了「假投資，真詐財」技倆，詐團派出現年25歲的吳姓車手向她收款370萬元。因為現在政府積極打詐，車手不敢到家中收款，因此選擇「路邊面交」，吳姓車手開著黑色高級轎車到道周路旁等待，婦人收到指示「道周路旁一部黑色LEXUS」交款，不疑有他，直接把370萬元交給車手，埋伏在車後的員警趁雙方交款之際上前逮捕車手。全案將吳嫌依刑法詐欺及洗錢防制法移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

    員林分局長吳詠傑呼籲，投資需謹慎，對於來歷不明的投資機會應保持警惕、避免落入詐騙陷阱。警方也將持續強化打擊詐騙犯罪的力度，保障民眾財產安全，特別呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方趁婦人交款之際逮捕車手，起出370萬元現金。（警方提供）

    警方趁婦人交款之際逮捕車手，起出370萬元現金。（警方提供）

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